В центре Таллинна появятся новые велосипедные дорожки

По словам председателя Таллиннского горсобрания Евгения Осиновского, сеть велосипедных дорожек является важным шагом на пути к сокращению числа автомобилей на дорогах и предоставлению экологичного способа передвижения.

«Многие автомобилисты с радостью были бы готовы использовать велосипед для ежедневных поездок, если бы была безопасная и удобная инфраструктура», – сказал Осиновский.

По словам Осиновского, ключевым словом при строительстве новых велодорожек является непрерывность поездок. Это означает, что велодорожки необходимо строить таким образом, чтобы они были взаимосвязаны и предоставляли безопасное и плавное передвижение между домом, школой и работой.

«Конечно, мы построим аккуратные велосипедные дорожки на улицах, которые будут также полностью реконструированы. Речь идет об улицах Вана-Каламая, Йыэ-Пронкси, и Ластекоду», – сказал Осиновский.

«Однако не обязательно ждать реконструкции улиц, чтобы построить велосипедные дорожки, даже при быстрых решениях можно достичь хорошего результата, что доказывают велосипедные дорожки на Тоомпуйестеэ, построенные в этом году», – сказал Евгений Осиновский.

Фото: Таллиннское горсобрание

Климатическая стратегия Таллинна направлена на сокращение выбросов CO2 от столичного транспорта на 72 процента к 2030 году. Для достижения цели требуется сокращение использования личных автомобилей, что, в свою очередь, требует развития велосипедной инфраструктуры и сети общественного транспорта.

В соответствии с городским коалиционным соглашением будет ускорена реализация велодорожек и утвержден инвестиционный план, в котором приоритет отдается строительству сети дорожек в центре города с целью безопасного движения.