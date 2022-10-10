Языковой департамент постепенно начинает проверять знание эстонского языка работниками сферы образования. Если все пойдет по плану, то с 1 января задачи и обязанности департамента могут значительно расшириться.
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Языковой департамент проверит несколько десятков школ до конца года
Языковой департамент проверит несколько десятков школ до конца года
В поднадзорных школах проверка только начинается, поскольку в сентябре их обычно не проводят. Летом Языковой департамент проверил нарвские школы по интересам и, по словам гендиректора Ильмара Томуск, там ситуация была не очень хорошая.