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Языковой департамент проверит несколько десятков школ до конца года

Мейнхард Пулк
, журналист
Языковой департамент проверит несколько десятков школ до конца года
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Гендиректор Языкового департамента Ильмар Томуск.
Гендиректор Языкового департамента Ильмар Томуск. Фото: Konstantin Sednev

Языковой департамент постепенно начинает проверять знание эстонского языка работниками сферы образования. Если все пойдет по плану, то с 1 января задачи и обязанности департамента могут значительно расшириться.

В поднадзорных школах проверка только начинается, поскольку в сентябре их обычно не проводят. Летом Языковой департамент проверил нарвские школы по интересам и, по словам гендиректора Ильмара Томуск, там ситуация была не очень хорошая.

Сентябрь – месяц, когда Языковой департамент не тревожит школы проверками, чтобы все могли начать рабочий год. Однако до конца года есть план проверить 27 общеобразовательных школ.

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