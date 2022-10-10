Истребители НАТО четыре раза сопроводили российские самолеты

Истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, на прошлой неделе четыре раза взлетали в воздух для выявления и сопровождения самолетов, нарушивших правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.