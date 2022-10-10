Перед посольством РФ прошла демонстрация: Россию следует объявить страной-террористом

Перед посольством Роccии на улице Пикк сегодня вечером прошла акция солидарности с Украиной в связи с бомбардировкой гражданских объектов, которые произошли сегодня в нескольких городах Украины. Акцию организовал президент Ассоциации украинских организаций Эстонии Владимир Паламар.