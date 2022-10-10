Перед посольством Роccии на улице Пикк сегодня вечером прошла акция солидарности с Украиной в связи с бомбардировкой гражданских объектов, которые произошли сегодня в нескольких городах Украины. Акцию организовал президент Ассоциации украинских организаций Эстонии Владимир Паламар.
Перед посольством РФ прошла демонстрация: Россию следует объявить страной-террористом
Сегодня утром Украина подверглась массированным ракетным обстрелам
Перед посольством РФ прошла демонстрация: Россию следует объявить страной-террористом
По словам главы Конгресса украинцев Эстонии Виры Конык, необходимо донести до международного сообщества тезис, что Россия – террористическое государство.
«Когда Россия массово обстреливает жилые дома и больницы, то это тактика террориста» – сказала она.
По ее словам, международное сообщество может сделать больше для предотвращения жертв, например, закрыть небо над Украиной.
Следующая акция, организованная Конгрессом украинцев Эстонии, пройдет 14 октября на площади Вабадузе в 18 часов.