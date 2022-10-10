Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 10 октября: Урсула фон дер Ляйен в Нарве, репортаж с Рижской недели моды и гастрономические инновации Tallinn FoodFest
Сегодня в выпуске:
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня в рамках своего визита в Эстонию посетила Нарву
- Сегодня утром Киев и другие города Украины подверглись массированному ракетному обстрелу. Все подробности в нашем сюжете
- Самое стильное мероприятие сезона - Рижская неделя моды. Наша съемочная группа посетила показы и готова сделать свое стильное заявление!
- В столичном районе Копли открылась мастерская, где под руководством специалистов можно самостоятельно починить сломавшиеся вещи. Мы отправились на разведку и постарались узнать секреты мастеров
- Синоптики рассказали, какой будет грядущая зима в Европе. Чего ожидать от климатического феномена Ла-Нинья и к каким погодным усливям готовиться?
- Профессионалы сферы продовольствия приняли участие в традиционной ярмарке Tallinn FoodFest. Что вкусного и полезного приготовили производители питания для жителей Эстонии, узнавала наш корреспондент!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 10 октября.