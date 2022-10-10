Глава Еврокомиссии: Россия еще раз показала миру свое истинное лицо

«Я в шоке от жестокого нападения на Киев и другие города Украины. Россия еще раз показала миру свое истинное лицо. Это террор и жестокость. Виновные должны быть привлечены к ответственности» – сказала глава Еврокомиссии.

«Мы скорбим о погибших, и я выражаю искренние соболезнования нашим украинским друзьям. Я знаю, что украинцев не запугать. И украинцы знают, что мы будем рядом и оказывать поддержку столько, сколько потребуется» – сказала фон дер Ляйен.