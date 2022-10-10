Массированный обстрел в Украине заставляет страны Запада быстро доставлять системы ПВО

США и Европа пока отказываются предоставить Украине самое современное вооружение, но сегодняшние ракетные удары по городам и жизненно важной инфраструктуре по всей стране могут изменить ситуацию. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил сегодня поставки средств ПВО и других вооружений с президентом Франции Эммануэль Макроном и канцлером Германии Олафом Шольц.
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«Лучший ответ на российский ракетный террор – это поставка Украине зенитных и противоракетных комплексов. Защитите небо над Украиной! – написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников. – Это защитит наши города и людей. Это защитит будущее Европы».