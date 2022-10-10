«Руки прочь от Украины»: украинцы Эстонии вышли на акцию протеста у посольства РФ после жестокого ракетного обстрела

Массированные ракетные обстрелы Киева и других украинских городов российской армией шокировали украинцев Эстонии. Акция просто не могла не состоятся, хотя и не планировалась ранее, сообщили Rus.Postimees организаторы мероприятия. В конце рабочего дня к зданию российского посольства на улице Пикк стали подтягиваться военные беженцы и представители местной диаспоры Украины.

Фото: Дмитрий Мороз

«Говорят, что вместе мы – сила. Я не уверена, что такие акции возле посольства страны-агрессора эффективны, но мы будем продолжать стучать во все двери возможных и невозможных инстанций», – уверена лидер Конгресса Украинцев Эстонии Вира Конык.

Фото: Дмитрий Мороз

К ации присоединились давние активисты протестного движения в Таллинне. Основатель украинской греко-католической церкви в Эстонии Анатолий Лютюк был в числе первых еще на антисоветских протестах в конце 80-х - начала 90-х годов. «Тогда разваливался СССР, а сейчас мы наблюдаем последние дни российской империи зла», – говорит Лютюк.

Фото: Дмитрий Мороз

Выразить солидарность с украинцами пришли представители беларусской диаспоры. Программист из Минска Сергей пришел со своими четвероногими друзьями. Собачки Белка и Погоня, очевидно, привычные к подобным прогулкам.

Фото: Дмитрий Мороз

«Те беларусы, с которыми я общаюсь, они не поддерживают действия Путина и Лукашенко. Но, поскольку моя страна уже - концлагерь, то многие выехали, либо были посажены на долгие сроки. Остались те, кто сидели тихо. Они что-то делают, но делают уже больше партизанскими методами. Распространяют листовки, потому что многие жители старших поколений не умеют пользоваться интернетом, поэтому отрезаны от правдивой информации», – уверен беларус Сергей.

Один из лидеров украинской громады Владимир Паламар говорит, что обстрелы украинских городов привели лишь к тому, что украинская нация объединяется.

«Россия сегодня подтвердила, что она, как страна – идет на мусорку истории. Такие страны не должны существовать, это страна – террорист. И убивая мирное население они с каждым днем только подтверждают это», – говорит Паламар.