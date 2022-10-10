Выразить свой решительный протест в ответ на агрессивные действия российской военщины в Украине вышли к посольству РФ в Таллинне представители украинской диаспоры Эстонии, беженцы из зоны боевых действий, а также представители беларусской общины. Дипломаты страны агрессора к демонстрантам не вышли, но возмущенные граждане анонсировали новые акции.
«Руки прочь от Украины»: украинцы Эстонии вышли на акцию протеста у посольства РФ после жестокого ракетного обстрела
Массированные ракетные обстрелы Киева и других украинских городов российской армией шокировали украинцев Эстонии. Акция просто не могла не состоятся, хотя и не планировалась ранее, сообщили Rus.Postimees организаторы мероприятия. В конце рабочего дня к зданию российского посольства на улице Пикк стали подтягиваться военные беженцы и представители местной диаспоры Украины.
«Говорят, что вместе мы – сила. Я не уверена, что такие акции возле посольства страны-агрессора эффективны, но мы будем продолжать стучать во все двери возможных и невозможных инстанций», – уверена лидер Конгресса Украинцев Эстонии Вира Конык.
К ации присоединились давние активисты протестного движения в Таллинне. Основатель украинской греко-католической церкви в Эстонии Анатолий Лютюк был в числе первых еще на антисоветских протестах в конце 80-х - начала 90-х годов. «Тогда разваливался СССР, а сейчас мы наблюдаем последние дни российской империи зла», – говорит Лютюк.
Выразить солидарность с украинцами пришли представители беларусской диаспоры. Программист из Минска Сергей пришел со своими четвероногими друзьями. Собачки Белка и Погоня, очевидно, привычные к подобным прогулкам.
«Те беларусы, с которыми я общаюсь, они не поддерживают действия Путина и Лукашенко. Но, поскольку моя страна уже - концлагерь, то многие выехали, либо были посажены на долгие сроки. Остались те, кто сидели тихо. Они что-то делают, но делают уже больше партизанскими методами. Распространяют листовки, потому что многие жители старших поколений не умеют пользоваться интернетом, поэтому отрезаны от правдивой информации», – уверен беларус Сергей.
Один из лидеров украинской громады Владимир Паламар говорит, что обстрелы украинских городов привели лишь к тому, что украинская нация объединяется.
«Россия сегодня подтвердила, что она, как страна – идет на мусорку истории. Такие страны не должны существовать, это страна – террорист. И убивая мирное население они с каждым днем только подтверждают это», – говорит Паламар.
Украинцы Эстонии анонсировали новую, более масштабную акцию протеста, которая состоится 14 октября, когда в Украине отмечают День козачества, а также День защитника и защитниц Украины.