Рейнсалу о СПГ-терминале: правительство не обсуждало этот вопрос

«Прочитал в газете информацию о предположительной отмене части положений меморандума по СПГ между Эстонией и Финляндией. Правительство не обсуждало этот вопрос, и я определенно считаю важным сделать это как можно скорее», – написал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Отечество) на своей странице в Facebook.