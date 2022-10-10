«Прочитал в газете информацию о предположительной отмене части положений меморандума по СПГ между Эстонией и Финляндией. Правительство не обсуждало этот вопрос, и я определенно считаю важным сделать это как можно скорее», – написал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Отечество) на своей странице в Facebook.
Рейнсалу о СПГ-терминале: правительство не обсуждало этот вопрос
Рейнсалу о СПГ-терминале: правительство не обсуждало этот вопрос
«Формально вопрос не в компетенции министра экономики для принятия решений, а в национальной энергетической безопасности Эстонии, за которую несет ответственность правительство в целом, принимая во внимание критичность вопроса», – заявил министр иностранных дел.
Рейнсалу добавил, что согласно действовавшей до сегодняшнего дня логике, установленной предыдущим правительством, терминал СПГ должен был прийти в страну, которая первой завершит свою инфраструктуру. Он обратил внимание на то, что основа предыдущей деятельности может быть уже недействительна. «Этот вопрос необходимо прояснить немедленно», – написал министр.
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