Евросоюз продлил действие директивы о временной защите беженцев из Украины

Евросоюз принял решение продлить на 12 месяцев предоставленное гражданам Украины право на получение защиты в качестве беженца по упрощенной процедуре. Это значит, что до марта 2024 года украинцы могут пользоваться необходимыми услугами и работать во всех государствах-членах.