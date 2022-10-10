Евросоюз принял решение продлить на 12 месяцев предоставленное гражданам Украины право на получение защиты в качестве беженца по упрощенной процедуре. Это значит, что до марта 2024 года украинцы могут пользоваться необходимыми услугами и работать во всех государствах-членах.
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Евросоюз продлил действие директивы о временной защите беженцев из Украины
Евросоюз продлил действие директивы о временной защите беженцев из Украины
«К сожалению, после сегодняшней атаки может возникнуть новая волна украинцев, ищущих защиты в ЕС», – заявил журналистам в Брюсселе посол Украины Всеволод Ченцов.