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Евросоюз продлил действие директивы о временной защите беженцев из Украины

EUobserver/PM
Евросоюз продлил действие директивы о временной защите беженцев из Украины
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Украинские беженцы.
Украинские беженцы. Фото: © UNICEF / UN0605553 / Remp

Евросоюз принял решение продлить на 12 месяцев предоставленное гражданам Украины право на получение защиты в качестве беженца по упрощенной процедуре. Это значит, что до марта 2024 года украинцы могут пользоваться необходимыми услугами и работать во всех государствах-членах.

«К сожалению, после сегодняшней атаки может возникнуть новая волна украинцев, ищущих защиты в ЕС», – заявил журналистам в Брюсселе посол Украины Всеволод Ченцов.

Продление на один год так называемой директивы ЕС о временной защите дает украинским беженцам возможность работать, посещать школу и получать медицинскую помощь в странах ЕС. Около 4,2 млн украинцев получили временную защиту с начала войны.

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