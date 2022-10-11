В Таллинне автомобиль сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе

Инцидент имел место около 20.11 на перекрестке Нымме-теэ и Линну-теэ, где автомобиль Škoda Karoq, которым управлял 30-летний мужчина, совершал левый поворот и сбил на пешеходном переходе восьмилетнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде.