В понедельник, 10 октября, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал восьмилетний ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В Таллинне автомобиль сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе
В Таллинне автомобиль сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе
Инцидент имел место около 20.11 на перекрестке Нымме-теэ и Линну-теэ, где автомобиль Škoda Karoq, которым управлял 30-летний мужчина, совершал левый поворот и сбил на пешеходном переходе восьмилетнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде.
Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.
По предварительным данным, автомобиль и велосипедист ехали на зеленый сигнал светофора.
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