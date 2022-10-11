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В Таллинне автомобиль сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе

rus.postimees.ee
В Таллинне автомобиль сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе
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Велосипед.
Велосипед. Фото: Toomas Tatar/Postimees

В понедельник, 10 октября, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал восьмилетний ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 20.11 на перекрестке Нымме-теэ и Линну-теэ, где автомобиль Škoda Karoq, которым управлял 30-летний мужчина, совершал левый поворот и сбил на пешеходном переходе восьмилетнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде.

Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.

По предварительным данным, автомобиль и велосипедист ехали на зеленый сигнал светофора.

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