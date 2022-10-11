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РАЙМОНД КАЛЬЮЛАЙД ⟩ Наличие избирательного права у граждан России – угроза безопасности

Раймонд Кальюлайд
Наличие избирательного права у граждан России – угроза безопасности
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Раймонд Кальюлайд, председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне
Раймонд Кальюлайд, председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне Фото: Jaan Vanaaseme
  • Граждане России влияют на государственную политику Эстонии
  • В случае войны местные самоуправления могут занять сторону врага
  • На оккупированных территориях могут быть проведены псевдореферендумы

В случае войны граждане России смогут влиять на военное руководство как Эстонии, так и России, пишет председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне Раймонд Кальюлайд (СДПЭ).

В недавних спорах на тему того, должны ли граждане России иметь право голоса на местных выборах в Эстонии, часто можно было услышать, что участие в местных выборах не позволяет влиять на государственную политику, которая определяется на выборах в Рийгикогу. Это откровенная ложь. Естественно, через местные выборы граждане России влияют и на государственную политику тоже.

На данный момент кажется, что вопрос о лишении граждан России права голоса на местных выборах поставлен на паузу. Соответствующий законопроект, подготовленный партией «Отечество», находится на рассмотрении, но уже сейчас понятно, что он противоречит Конституции. При этом никто не инициировал процесс внесения изменений в Конституцию. Времени на внесение поправок к основному закону у этого состава может уже не хватить. Если решение не будет принято сейчас, возможно, его не удастся принять до следующих местных выборов. Словом, спорили и дрались так, что только перья летели, но пока что тщетно. Это, наверное, не первый подобный случай в политике (вспомним, сколько раз говорилось о том, что нужно привести в порядок систему президентских выборов).

Но в ходе этих дебатов звучали интересные рассуждения, одно из которых довольно глубоко затрагивает конституционное устройство нашей страны. Речь идет о том, кто фактически влияет на государственную политику Эстонии, на управление страной, включая военное руководство. Только граждане Эстонии или все-таки неграждане с гражданами России тоже?

Например, председатель центристской фракции Яанус Карилайд подчеркнул в контексте спора об избирательном праве, что на местном уровне власти занимаются канализацией, детскими площадками и благоустройством. «Говорить здесь о каких-то рисках для безопасности было бы явным преувеличением».

Две мысли

Местное самоуправление, занявшее сторону врага, может мешать сопротивлению сил государственной обороны и заниматься саботажем. Кроме этого, главы местных самоуправлений имеют самое прямое влияние на настроения местных жителей.

У собрания местного самоуправления, попавшего под контроль чужой власти, могут потребовать зайти еще дальше, например, выступить с призывом к иностранной армии прийти и освободить нас от фашистов и нацистов.

С Яанусом Карилайдом все понятно. Интерес Центристской партии состоит в том, чтобы право голоса граждан России и лиц без гражданства на местном уровне, а точнее в Таллинне, было сохранено. Это они и отстаивают. Отдельный вопрос, интересы какой страны отстаивают некоторые их представители в местных самоуправлениях и один депутат Европейского парламента.

А вот что меня действительно удивило, так это то, что к такому же аргументу прибегнула и канцлер права Юлле Мадизе. «Ведь понятно, что неграждане не участвуют в управлении жизнью страны и решении вопросов, связанных с безопасностью», – сказала Мадизе.

Как же это не участвуют? Давайте начнем с самого очевидного. Если президента не получается избрать в Рийгикогу, то его избирает Коллегия выборщиков. А значительную часть коллегии выборщиков составляют представители местных самоуправлений, которых, в свою очередь, могут избирать граждане России.

Одного этого достаточно, чтобы можно было говорить о влиянии голосов граждан России на государственную политику Эстонии. Можно даже сказать, что в первую очередь именно этим они и влияют на нашу политику безопасности.

В военное время оборону государства возглавляет президент нашей страны. Президент не может повлиять на цену электроэнергии для бытовых потребителей, а вот объявление мобилизации в случае военной агрессии – именно его задача.

В России в военных вопросах президент играет еще более весомую роль. В России президент утверждает военную доктрину и назначает или освобождает от должности главнокомандующего российскими вооруженными силами, то есть армия по сути подчиняется ему.

Таким образом, в случае войны между Эстонией и Россией российские граждане имели бы определенное влияние в вопросах военного руководства как Российской Федерации, так и Эстонской Республики.

Но на этом влияние не заканчивается.

Недействительные избирательные бюллетени на местных выборах.
Недействительные избирательные бюллетени на местных выборах. Фото: Ээро Вабамяги

Концепция государственной обороны Эстонии предполагает, что и местные самоуправления будут вносить в нее активный вклад. Во время войны местная власть должна обеспечить население жизненно важными услугами.

Ведь и в условиях войны нужно обеспечивать водоснабжение, оказание неизбежной социальной помощи, работу общественного транспорта, да и учебный процесс в школах и детских садах тоже по возможности должен продолжаться. В зимний период в городах должно работать центральное отопление, чтобы люди не замерзли в своих квартирах. Дороги и улицы нужно чистить от снега, в противном случае люди не смогут передвигаться, а при необходимости убежать или укрыться.

Местные самоуправления должны учитывать, что противник может преднамеренно атаковать гражданские объекты, чтобы помешать предоставлению упомянутых выше жизненно важных услуг. В этом случае местное самоуправление должно осуществить ремонтные работы.

Заниматься нужно всеми вызванными боевыми действиями повреждениями и разрушениями: опрокинутыми дорожными знаками, поваленными деревьями, последствиями ударов, нанесенных тяжелым вооружением.

Местное самоуправление, которое займет сторону врага, может всему этому мешать, саботируя тем самым действия по обороне нашей страны. Если во время войны в каком-нибудь крупном городе в домах не будет отопления и воды, а дороги будут непроходимыми, то это, конечно, подорвет моральный дух всего общества и будет представлять собой проблему государственного уровня.

В-третьих, местные самоуправления и их руководители имеют самое прямое влияние на отношение и настрой местных жителей.

Можно оказывать сопротивление, просто не сотрудничая с оккупационными войсками, а можно и наоборот – старательно способствовать оккупации Эстонии, например, призывая население отказаться от сопротивления оккупационным силам, предлагая делиться с оккупантами информацией о месте жительства людей, которые их интересуют, позволяя оккупационной армии использовать информационные каналы местного самоуправления, да и хотя бы даже просто предлагая оккупационной армии крышу над головой, питание, логистическую поддержку и легитимность.

У собрания местного самоуправления, попавшего под контроль чужой власти, могут потребовать зайти еще дальше, например, выступить с призывом к иностранной армии прийти и освободить нас от фашистов и нацистов. По словам одного влиятельного ида-вирумааского члена городского собрания, у нас куда ни ткни, попадешь в нациста или фашиста. А одного члена столичного горсобрания лично задело и оскорбило то, что наш президент унизил достоинство российского военного флота.

У нас в Эстонии есть партия, которой неоднократно приходилось платить штрафы за то, что она тратила средства местного самоуправления на избирательные кампании.

Все это может дойти до того, что на оккупированных территориях попытаются провести референдумы, как это сейчас происходит в Украине, чтобы с их помощью присоединить эти территории к России. Или мобилизовать жителей оккупированных территорий в вооруженные силы России.

Одним словом, если значительная доля собрания какого-нибудь города или волости будет находиться в руках врага, то ничего хорошего это не сулит.

И, в-четвертых, нельзя же отрицать, что воздействие через органы местного самоуправления может дать определенное преимущество на выборах в Рийгикогу. У нас в Эстонии есть партия, которой неоднократно приходилось платить штрафы за то, что она тратила средства местного самоуправления на избирательные кампании.

Давайте подведем итоги: граждане России оказывают влияние на государственную политику через местные выборы. Это влияние проявляется несколькими способами: через выборы президента, через роль местных органов власти в государственной обороне, через влияние местных лидеров на жителей и через влияние политики местного уровня на выборы в Рийгикогу.

Все вышеизложенное не означает, что мы обязательно должны продвигать этот конкретный законопроект «Отечества» о лишении граждан России права голоса. Как было сказано выше, данный законопроект противоречит Конституции. Но решения нужно принимать, исходя из реальных фактов. Нельзя выдавать желаемое за действительное. Сегодня граждане России могут влиять на государственную политику посредством местных выборов. Вопрос в том, готовы ли мы как общество принять это или с этим нужно что-то делать.

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