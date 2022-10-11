РАЙМОНД КАЛЬЮЛАЙД ⟩ Наличие избирательного права у граждан России – угроза безопасности

В недавних спорах на тему того, должны ли граждане России иметь право голоса на местных выборах в Эстонии, часто можно было услышать, что участие в местных выборах не позволяет влиять на государственную политику, которая определяется на выборах в Рийгикогу. Это откровенная ложь. Естественно, через местные выборы граждане России влияют и на государственную политику тоже.

На данный момент кажется, что вопрос о лишении граждан России права голоса на местных выборах поставлен на паузу. Соответствующий законопроект, подготовленный партией «Отечество», находится на рассмотрении, но уже сейчас понятно, что он противоречит Конституции. При этом никто не инициировал процесс внесения изменений в Конституцию. Времени на внесение поправок к основному закону у этого состава может уже не хватить. Если решение не будет принято сейчас, возможно, его не удастся принять до следующих местных выборов. Словом, спорили и дрались так, что только перья летели, но пока что тщетно. Это, наверное, не первый подобный случай в политике (вспомним, сколько раз говорилось о том, что нужно привести в порядок систему президентских выборов).