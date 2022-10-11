РАЙМОНД КАЛЬЮЛАЙД ⟩ Наличие избирательного права у граждан России – угроза безопасности

Местные самоуправления должны учитывать, что противник может преднамеренно атаковать гражданские объекты, чтобы помешать предоставлению упомянутых выше жизненно важных услуг. В этом случае местное самоуправление должно осуществить ремонтные работы.
Заниматься нужно всеми вызванными боевыми действиями повреждениями и разрушениями: опрокинутыми дорожными знаками, поваленными деревьями, последствиями ударов, нанесенных тяжелым вооружением.
Местное самоуправление, которое займет сторону врага, может всему этому мешать, саботируя тем самым действия по обороне нашей страны. Если во время войны в каком-нибудь крупном городе в домах не будет отопления и воды, а дороги будут непроходимыми, то это, конечно, подорвет моральный дух всего общества и будет представлять собой проблему государственного уровня.
В-третьих, местные самоуправления и их руководители имеют самое прямое влияние на отношение и настрой местных жителей.
Можно оказывать сопротивление, просто не сотрудничая с оккупационными войсками, а можно и наоборот – старательно способствовать оккупации Эстонии, например, призывая население отказаться от сопротивления оккупационным силам, предлагая делиться с оккупантами информацией о месте жительства людей, которые их интересуют, позволяя оккупационной армии использовать информационные каналы местного самоуправления, да и хотя бы даже просто предлагая оккупационной армии крышу над головой, питание, логистическую поддержку и легитимность.
У собрания местного самоуправления, попавшего под контроль чужой власти, могут потребовать зайти еще дальше, например, выступить с призывом к иностранной армии прийти и освободить нас от фашистов и нацистов. По словам одного влиятельного ида-вирумааского члена городского собрания, у нас куда ни ткни, попадешь в нациста или фашиста. А одного члена столичного горсобрания лично задело и оскорбило то, что наш президент унизил достоинство российского военного флота.