Но правом голоса на выборах в Рийгикогу могут обладать только граждане Эстонии. В этом нет никакой дискриминации, потому что такое положение соответствует стандартам международного права, когда одному гражданину на выборах может принадлежать только один голос. Так как граждане России, проживающие в Эстонии, имеют право голосовать на выборах президента России и депутатов Государственной думы России, наличие дополнительного права голосовать на выборах в Рийгикогу было бы дискриминацией по отношению к гражданам Эстонии, лишённым этого права.

Действительно, у органов местного самоуправления много задач, которые касаются вопросов хозяйственного управления городом или волостью – это содержание дорог местного значения, образование, благоустройство и так далее. Поэтому создаётся иллюзия, что политика к этому не имеет никакого отношения. Но если мы в ретроспективе оценим события текущего года, то поймём, что политические предпочтения избирателей могут очень сильно повлиять на состав депутатского корпуса, и это имеет значение в критических ситуациях. Так случилось в Нарве, когда разгорелась общественная дискуссия вокруг перемещения советского танка и среди городских депутатов случился раскол. Тем более очень важен качественный состав Таллиннского горсобрания – столицы Эстонии, где принимаются важнейшие решения по вопросам международного сотрудничества, допуску российского бизнеса в различные сектора экономики, деятельности общественных организаций под патронажем российского посольства. И если бы выборы в местные органы власти состоялись сегодня, я думаю, что спекуляции на теме освобождения публичного пространства от символов советской агрессии и прием украинских беженцев стали бы основными мотивами для голосования граждан России и Беларуси в Эстонии. С учётом политических предпочтений, когда более 70% российских граждан выступают за сохранение памятников периода советской оккупации, и только 25% поддерживают борьбу Украины против России, их голос был бы в пользу популистов и политических спекулянтов, способных взорвать стабильность на уровне местных самоуправлений. Тем более в Таллинне.