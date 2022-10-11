На фоне войны в Украине, развязанной путинским режимом, в Европейском союзе было ограничено право граждан России на свободу передвижения. Но есть и другие инициативы, направленные на изменение правового статуса обладателей российского паспорта в Европе. Насколько это оправданно и справедливо, рассуждает публицист Андрей Кузичкин.
АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Право голоса у граждан России в Эстонии – это привилегия, а не общедоступная услуга
Так, в Эстонии в Рийгикогу прошел первое чтение законопроект, аннулирующий право голоса на местных выборах у граждан России и Беларуси.
Жить в Европе и любить Путина – ещё не преступление, но уже провокация
Сначала расскажу историю о моем стародавнем приятеле, с которым мы познакомились еще в Томске. Зовут его Олег, долгое время он работал в Индии в крупной IT- компании, потом переехал в Германию, где живет уже три года и учится в одном из немецких университетов. Но при этом Олег исключительно предан Путину, горячо поддерживает его политику и войну в Украине.
Он ненавидит Зеленского, которого называет наркоманом, он презирает украинцев и не видит ничего плохого в том, что все «укронацисты», как Олег называет защитников Украины, будут уничтожены. Олег называет гибель мирных жителей Украины «неизбежными издержками войны» и постоянно рассуждает о том, что украинские беженцы – это или паразиты, приехавшие в Европу бесплатно отдохнуть, или диверсанты, угрожающие безопасности приютивших их стран. И недавний акт саботажа на железной дороге в Германии Олег считает началом партизанской войны украинцев против Европы.
По твёрдому убеждению Олега, войну в Украине развязали США, но Путин обязательно победит, потому что нужно покончить с американской гегемонией и создать новый центр мирового влияния в лице России, Китая, Индии и арабских стран. Олег верит в скорый развал Евросоюза и не видит ни одной (!) проблемы в России. Когда я предлагаю Олегу не ждать катастрофы в Европе, а срочно бежать спасаться в Россию, он гордо заявляет, что его миссия – спасти Европу. Когда замерзшие зимой жители стран Евросоюза выйдут свергать свои правительства, Олег хочет быть в первых рядах революционеров. Его мечта – Европа, где правят пророссийские политики, а дешевый газ стоит для него дороже свободы и всей Украины.
Понятно, что Олег – классическая жертва российской пропаганды, нарративы которой он повторяет как усердный ученик. Получается, что жизнь в Европе и обучение в немецком университете не создают иммунитета от информационного влияния Москвы. И, конечно, я совсем не хочу, чтобы Олег получил право голосовать на выборах бургомистра какого-нибудь немецкого города. Несомненно, он отдаст свой голос за путинского агента влияния.
К сожалению, в Эстонии среди граждан России с видом на жительство и лиц без гражданства таких «олегов» много. Очень много.
Правда и справедливость. Простые ответы на сложные вопросы
Разумеется, попытка лишить граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах в Эстонии вызвала самую острую и в основном негативную реакцию среди обладателей этого права. Также активизировались все правозащитники и профессиональные борцы за права русских, мгновенно разглядевшие в этой законодательной новации дискриминацию по национальному признаку. Я провёл мониторинг возражений и аргументов, составил список из пяти самых распространённых заблуждений, и теперь делюсь своим мнением по каждой претензии.
«Я – гражданин России, живу и работаю в Эстонии, плачу здесь налоги, значит, должен иметь право голосовать и на местных выборах, и в парламент».
Это ложное представление о правах. Налоги и право голоса не связаны между собой. Если вы платите налоги в Эстонии, значит, вы и ваши дети имеют право на бесплатное образование, бесплатное школьное питание, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатный проезд в общественном транспорте и доступ к другим социальным услугам. Право голосовать вам дает постоянное проживание в конкретном муниципалитете, его нельзя купить за налоги.
Но правом голоса на выборах в Рийгикогу могут обладать только граждане Эстонии. В этом нет никакой дискриминации, потому что такое положение соответствует стандартам международного права, когда одному гражданину на выборах может принадлежать только один голос. Так как граждане России, проживающие в Эстонии, имеют право голосовать на выборах президента России и депутатов Государственной думы России, наличие дополнительного права голосовать на выборах в Рийгикогу было бы дискриминацией по отношению к гражданам Эстонии, лишённым этого права.
Этот же порядок ставит под сомнение право граждан России принимать участие в выборах местных органов власти в Эстонии, так как они также имеют право голосовать на выборах местных органов власти в России, в том числе дистанционно. Такие права с позиции избирательного законодательства являются избыточными.
«Лишение права голоса на выборах – это дискриминация русских».
В законопроекте речь идет об аннулировании этого права у граждан России и Беларуси, постоянно проживающих в России. Среди них есть граждане более 100 национальностей. Ограничения распространяются на всех, а не только русских и белорусов.
«Как могут навредить граждане России на местных выборах? Ведь они голосуют за местных депутатов, а не за Путина».
Действительно, у органов местного самоуправления много задач, которые касаются вопросов хозяйственного управления городом или волостью – это содержание дорог местного значения, образование, благоустройство и так далее. Поэтому создаётся иллюзия, что политика к этому не имеет никакого отношения. Но если мы в ретроспективе оценим события текущего года, то поймём, что политические предпочтения избирателей могут очень сильно повлиять на состав депутатского корпуса, и это имеет значение в критических ситуациях. Так случилось в Нарве, когда разгорелась общественная дискуссия вокруг перемещения советского танка и среди городских депутатов случился раскол. Тем более очень важен качественный состав Таллиннского горсобрания – столицы Эстонии, где принимаются важнейшие решения по вопросам международного сотрудничества, допуску российского бизнеса в различные сектора экономики, деятельности общественных организаций под патронажем российского посольства. И если бы выборы в местные органы власти состоялись сегодня, я думаю, что спекуляции на теме освобождения публичного пространства от символов советской агрессии и прием украинских беженцев стали бы основными мотивами для голосования граждан России и Беларуси в Эстонии. С учётом политических предпочтений, когда более 70% российских граждан выступают за сохранение памятников периода советской оккупации, и только 25% поддерживают борьбу Украины против России, их голос был бы в пользу популистов и политических спекулянтов, способных взорвать стабильность на уровне местных самоуправлений. Тем более в Таллинне.
«Лишение граждан России права голоса – это форма коллективного наказания за войну в Украине. Я живу в Эстонии всю жизнь и не имею никакого отношения к войне в Украине, почему я должен нести ответственность?»
Да, ограничение права граждан России на участие в голосовании на местных выборах в Эстонии – это форма коллективного наказания. Но война имеет непосредственное отношение к Эстонии, потому что боевые действия развернулись в Европе, на нашем континенте, у наших соседей. В начале Второй мировой войны Дания объявила о своём нейтралитете. Но 9 апреля 1940 г. жители Копенгагена с удивлением увидели немецкие танки на улицах датской столицы, страна была оккупирована в течение нескольких дней. В этом отношении режим Путина более опасен своей непредсказуемостью и агрессивным поведением по отношению к соседям. Поэтому Эстонию, как и другие страны Европы, объединяет с Украиной общий враг – путинская Россия. Граждане России, поддерживающие агрессию своей страны, должны нести за это правовую ответственность.
«Лишение граждан России права голоса – это форма коллективного наказания. Я – эмигрант из России, я против Путина и войны в Украине, почему меня наказывают?».
Ограничение права граждан России на участие в выборах не может быть избирательным – кого-то лишили, кому-то это право оставили. Здесь действует принцип равенства.
«Ограничение права голосовать на местных выборах граждан иностранных государств требует внесения изменений в Конституцию. Как часто теперь будем её менять?»
Я, конечно, не специалист по конституционному праву, но изучал юридические дисциплины в университете и работал в избирательных комиссиях разного уровня. И мне кажется, что проблема не так сложна. В решении возможны два подхода. Первый - внесение изменений в законы и наделение правом голоса на местных выборах в Эстонии только граждан стран Евросоюза. Это будет шагом по формированию общего правового пространства ЕС. Второй – предусмотреть автоматическое ограничение избирательных прав гражданам стран, признанных Советом безопасности или Генассамблеей ООН агрессорами и их союзниками. Главное, нужно помнить, что право голосовать иностранным гражданам на выборах в органах власти в другом государстве – это большая привилегия, а не всем доступная социальная услуга.
Я сам получил право голоса на местных выборах в Эстонии только два года назад. Конечно, мне было бы очень жаль его потерять. Но во имя высшей справедливости я готов этим правом поступиться. Мы, граждане России, живущие в разных странах, не можем делать вид, что никакого отношения не имеем к войне, развязанной Путиным против свободного мира. Сегодня мы – немцы в 1939 г. Против Гитлера или за него, но мы не сумели предотвратить войну или тем более ее поддержали. У каждого – своя вина и у всех – общая. Выход есть? Да, конечно.
Граждане России, живущие за рубежом! Хотите голосовать в стране проживания? Так получайте ее гражданство! Хотите сохранить верность родине, оказавшейся во власти диктатора? Тогда молчите и не вмешивайтесь в дела государства, чужого для вас. Сами знаете русскую народную мудрость: «Со своим уставом в чужой монастырь не ходят». А по-нашему, по-европейски, это звучит так: Si vivis Romae, romano vivito more. («В Риме живи по римским обычаям» - лат.). А в Эстонии – по законам Эстонии. Нравится – не нравится…