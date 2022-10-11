18-летний эстонский кикбоксер Давид Ирхин завоевал на проходящем в итальянском Езоло юниорском чемпионате мира по кикбоксингу по правилам К-1 золотую медаль. Марика Труувярт, также представлявшая нашу страну, привезла бронзу.
На чемпионате мира по кикбоксингу спортсмены из Эстонии завоевали золото и бронзу
В финале, выступавший в весовой категории до 60 кг Ирхин победил казаха Ерасыла Амангельдинова со счетом 3:0 и завоевал первую в своей карьере титульную победу на ЧМ.
В полуфинале Ирхин победил очень сильного и опытного соперника – Полата Юсуфа (Турция). В четвертьфинале Давид Ирхин бросился в глаза мощнейшим нокаутом – в первом раунде он нокаутировал бойца из США Джейдана Стаффорда.
Вместе с Давидом в этой весовой категроии соревновались 13 спортсменов. Ирхин на этих соревнованиях провел четыре поединка.
Эстонию также представляли Марика Труувярт (бронзовая медаль ЧМ) и Никита Микитянский, чей дебют также не остался незамеченным, хоть в этот раз обошлось и без медалей.
В общей сложности в юниорском чемпионате мира принимало участие более 2000 спортсменов из 63 стран. Сборные России и Беларуси были отстранены из-за санкций.