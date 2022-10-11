На чемпионате мира по кикбоксингу спортсмены из Эстонии завоевали золото и бронзу

В финале, выступавший в весовой категории до 60 кг Ирхин победил казаха Ерасыла Амангельдинова со счетом 3:0 и завоевал первую в своей карьере титульную победу на ЧМ.

В полуфинале Ирхин победил очень сильного и опытного соперника – Полата Юсуфа (Турция). В четвертьфинале Давид Ирхин бросился в глаза мощнейшим нокаутом – в первом раунде он нокаутировал бойца из США Джейдана Стаффорда.

Вместе с Давидом в этой весовой категроии соревновались 13 спортсменов. Ирхин на этих соревнованиях провел четыре поединка.

Эстонию также представляли Марика Труувярт (бронзовая медаль ЧМ) и Никита Микитянский, чей дебют также не остался незамеченным, хоть в этот раз обошлось и без медалей.