Студия Rus.Postimees: украинские олимпийцы готовятся к соревнованиям в Эстонии

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину многие украинские спортсмены разъехались по разным странам мира, чтобы как-то поддерживать свою форму и даже пытаться участвовать в международных соревнованиях. Условия для спортивной подготовки, тренировочные базы - все это для многих украинских спортсменов на родине теперь недоступно. Тренировочные базы разграблены оккупационными войсками или уничтожены артиллерией, тренера и спортсмены разъехались, спасая семьи.

Но Эстония пришла на помощь украинским олимпийцам, которые здесь продолжают готовиться к международным соревнованиям и даже тренируют местных спортсменов.

Каким образом выживает сейчас украинский спорт, есть ли успехи на международных состязаниях и какой ценой дается олимпийское золото сейчас, в это неспокойное время.

Обо всем этом в студии Rus.Postimees мы поговорим с главным тренером национальной украинской сборной по фигурному катанию Мариной Амирхановой и ее воспитанницей, киевлянкой Анастасией Гожвой.