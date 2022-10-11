Полезно знать: что делать, если вы унаследовали от родственника не только квартиру, но и кредит?

«К сожалению, для людей часто становится неожиданностью, что вместе с наследуемым имуществом, будь то дом, деньги и другие личные вещи покойного, они получают и его обязательства, то есть долги и кредиты», – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане.

В ситуации, когда неясно, из чего именно состоит наследство, Ребане рекомендует обратиться к нотариусу. «В этом случае после принятия необходимых мер может быть принято решение о целесообразности принятия наследства. В некоторых случаях обязательства умершего могут быть больше, чем имущество, которое унаследовано, и в этом случае стоит подумать об отказе от наследства».

Однако следует помнить, что наследство можно принять или отказаться от него только в полном объеме, то есть потенциальный наследник не может принять только имущество покойного и одновременно отказаться, например, от его долгов.

Если наследство принято и выясняется, что унаследованные обязательства превышают стоимость полученного имущества, принявший наследство должен взять на себя также ответственность за их выполнение. «Например, если наследуемое имущество стоит 100 000 евро, но у умершего были обязательства на 150 000 евро, наследуемое имущество может быть использовано для покрытия долгов, но наследник должен выплатить разницу, то есть 50 000 евро», – говорит Ребане.

«Однако ситуация может быть и обратной – например, наследуется недвижимость, текущая рыночная стоимость которой составляет 250 000 евро, а для ее покупки у покойного был взят кредит на покупку жилья, и его остаток теперь составляет 100 000 евро. В этом случае у наследника есть два варианта. Один из вариантов – продать недвижимость, погасить остаток кредита и оставить себе оставшиеся деньги. Другой вариант – сохранить недвижимость и, если платежеспособность позволяет, продолжать выплачивать жилищный кредит», – сказал руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor.

В любом случае после потери близкого человека Ребане рекомендует связаться с банком и обсудить дальнейшие действия.