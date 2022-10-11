Три студента получат стипендии ЭФС

Трийн Сатс, которая играет в Лиге чемпионов в женской команде Saku Sporting, получает степень бакалавра в Таллиннском университете на отделении физической культуры. Атс Куттер, который работает тренером вратарей в клубе «Флора» и юниорской сборной U16, учится в магистратуре Тартуского университета. Эрмо Оясте играет в команде «Отепя» в III лиге и учится в магистратуре Таллиннского университета.

Чтобы претендовать на получение стипендии в области высшего образования по физической культуре, соискатель стипендии должен получать высшее образование на отделении физкультуры или преподавателя физкультуры в Таллиннском университете, или на отделении физкультуры и спорта в Тартуском университете, или же проходя очное обучение на аналогичном отделении в зарубежном учебном заведении другой страны.

Размер стипендии на один учебный год составляет до 1000 евро, а ее цель — побудить молодых людей, занимающихся футболом, получить профессиональное высшее образование.