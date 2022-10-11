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Три студента получат стипендии ЭФС

rus.postimees.ee
Три студента получат стипендии ЭФС
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Трийн Сатс.
Трийн Сатс. Фото: Liisi Troska/jalgpall.ee

Эстонский футбольный союз в этом году выбрал трех студентов, которые получат стипендии. Это Трийн Сатс, Атс Куттер и Эрмо Оясте.

Трийн Сатс, которая играет в Лиге чемпионов в женской команде Saku Sporting, получает степень бакалавра в Таллиннском университете на отделении физической культуры. Атс Куттер, который работает тренером вратарей в клубе «Флора» и юниорской сборной U16, учится в магистратуре Тартуского университета. Эрмо Оясте играет в команде «Отепя» в III лиге и учится в магистратуре Таллиннского университета.

Чтобы претендовать на получение стипендии в области высшего образования по физической культуре, соискатель стипендии должен получать высшее образование на отделении физкультуры или преподавателя физкультуры в Таллиннском университете, или на отделении физкультуры и спорта в Тартуском университете, или же проходя очное обучение на аналогичном отделении в зарубежном учебном заведении другой страны.

Размер стипендии на один учебный год составляет до 1000 евро, а ее цель — побудить молодых людей, занимающихся футболом, получить профессиональное высшее образование.

ЭФС впервые объявил конкурс на получение стипендии в 2016/17 учебном году. Информацию об уставе конкурса и других стипендиях можно найти на сайте ЭФС.

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