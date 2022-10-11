У многих жителей Эстонии от постоянного роста арендной платы и стремительно растущих коммунальных платежей перехватывает дыхание. Предложение на рынке аренды уже несколько месяцев превышает спрос, а цены на квартиры бьют рекорды – не слишком ли поздно покупать жилье, или лучше, наконец, принять это важное решение? Отвечает руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма.
Эксперт: для покупки жилья нет неправильного времени
Покупка жилья – одно из самых важных финансовых решений в жизни человека, поэтому к нему не стоит относиться легкомысленно. Недвижимость всегда была одной из лучших и стабильных инвестиций, независимо от цены или времени покупки. Как переоценка своих возможностей, так и чрезмерная осторожность и нерешительность могут в итоге привести к сужению выбора.
Анализируйте и советуйтесь
Оглядываясь назад, многие считают, что решение о покупке своего собственного жилья им следовало принять много лет назад. Текущий рост цен и многие другие факторы также оказали сильное влияние на рынок недвижимости, что привело к сильному росту расходов на жилье. Покупка жилья по нынешним ценам поначалу может показаться сложной, но надо помнить, что в целом цены на жилье в Эстонии растут уже последние 30 лет.
Покупка нового жилья также придает уверенность, что его эксплуатация обойдется дешевле. В Европе с 2020 года все новые здания должны соответствовать требованиям энергетического класса А, что обеспечивает снижение затрат на отопление и электроэнергию. Предстоящий отопительный сезон станет тяжелым бременем для многих людей, живущих в старых домах, и инвестирование в новостройку может хотя бы частично решить эту проблему.
Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма рекомендует перед покупкой жилья поговорить с членами семьи, знакомыми и профессионалами, чтобы проанализировать существующие финансовые обязательства и наметить наилучшие варианты. Поскольку многие люди не в состоянии приобрести недвижимость самостоятельно, кредит на покупку жилья является хорошим способом приобретения жилья. Например, на сайте Swedbank есть калькулятор жилищного кредита, который показывает максимальную сумму кредита и соответствующий ежемесячный платеж.
Необходимо придерживаться здравого смысла
Получая кредит на покупку жилья, вы должны в первую очередь подумать о своих финансовых возможностях и потребностях. По мнению Анне Пяргма, на выплаты по домашнему кредиту рекомендуется тратить не более 30–50% своего ежемесячного дохода. «Это дает возможность покрывать текущие расходы, откладывать, а также, например, путешествовать», – говорит Пяргма.
При получении кредита на покупку жилья также важно знать об изменениях ставки Euribor с течением времени. Euribor – это общеевропейская базовая межбанковская ставка, устанавливаемая Европейским институтом валютного рынка. Euribor всегда привязан к определенному сроку – большинство кредитов на покупку жилья привязаны к шестимесячной ставке Euribor, т. е. каждые шесть месяцев процентная ставка пересчитывается. Поэтому при получении кредита следует учитывать возможность повышения Euribor, так как она напрямую связана с размером платежа по кредиту.
В банке есть специалисты, которые могут помочь вам составить схему вашей финансовой ситуации, вашей платежеспособности и различных доступных вам вариантов. Банки все более критично смотрят на способность людей вовремя выплачивать кредиты. Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank говорит, что при получении кредита важно быть реалистом: «Иногда разумно купить жилье немного подешевле, чтобы быть уверенным в покрытии платежей в будущем, а часть денег оставить в резерве и подумать о безопасности, которую можно обеспечить за счет страхования платежей по кредиту или страхования жизни».