Эксперт: для покупки жилья нет неправильного времени

Покупка жилья – одно из самых важных финансовых решений в жизни человека, поэтому к нему не стоит относиться легкомысленно. Недвижимость всегда была одной из лучших и стабильных инвестиций, независимо от цены или времени покупки. Как переоценка своих возможностей, так и чрезмерная осторожность и нерешительность могут в итоге привести к сужению выбора.

Анализируйте и советуйтесь

Оглядываясь назад, многие считают, что решение о покупке своего собственного жилья им следовало принять много лет назад. Текущий рост цен и многие другие факторы также оказали сильное влияние на рынок недвижимости, что привело к сильному росту расходов на жилье. Покупка жилья по нынешним ценам поначалу может показаться сложной, но надо помнить, что в целом цены на жилье в Эстонии растут уже последние 30 лет.

Покупка нового жилья также придает уверенность, что его эксплуатация обойдется дешевле. В Европе с 2020 года все новые здания должны соответствовать требованиям энергетического класса А, что обеспечивает снижение затрат на отопление и электроэнергию. Предстоящий отопительный сезон станет тяжелым бременем для многих людей, живущих в старых домах, и инвестирование в новостройку может хотя бы частично решить эту проблему.