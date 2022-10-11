Фото и видео ⟩ Райский уголок на Хийумаа ждет нового заботливого хозяина

На продажу выставлены два построенных в 1997 году бревенчатых дома под соломенными крышами. На первом этаже главного дома общей площадью 63,8 м2 расположена гостиная с открытой кухней и туалет. Этажом выше находится большая спальня. С террасы, окружающей дом, можно попасть в сауну, расположенную рядом с прудом, куда так приятно окунуться, напарившись вдоволь.

Фото: KV.EE

В расположенном рядом доме площадью 34 м2 находятся гостевые комнаты для гостей и помещения для хранения дров и сезонного инвентаря. Также во дворе есть сухой биотуалет.

Фото: KV.EE

Вода в дома поступает из колодца как с помощью насоса, так и по водопроводу, подключенному к основному зданию. В прошлом дома снабжались электричеством от дизельного генератора. Однако с 2021 года работает отопление на основе солнечных батарей и накопителей энергии. Размер участка - 8,03 га, и, согласно объявлению, на нем разрешено дальнейшее строительство.

Фото: KV.EE