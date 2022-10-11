Центристская партия вернула пожертвование подозреваемому в коррупции экс-старейшине Пирита

Из свежего отчета Комиссии по надзору за финансированием политических партий (ERJK) за третий квартал следует, что Центристская партия перевела Лийнату 4045 евро. Генеральный секретарь Центральной партии Андре Ханимаги пояснил ERR, что весной, когда партии нужно было заплатить предприятию Midfild почти 850 000 евро, партия попросила своих членов сделать финансовое пожертвование или уплатить наперед членские взносы.

«Лийнат оказал партии помощь. Также предполагалось, что он будет участвовать в предстоящих выборах в Рийгикогу в нашем списке. Теперь же он больше не состоит в партии. Поэтому 4045 евро – это сумма, которой он помог партии в виде предоплаты, но теперь мы ему ее вернули», – пояснил Ханимяги ERR.

Таллиннская городская управа с 15 июля освободила подавшего заявление об отставке старейшину Пирита Тыниса Лийната от занимаемой им должности. В тот же день Лийнат также покинул ряды Центристской партии.

Ханимяги сказал, что это не первый раз, когда Центристская партия возвращает аванс члену партии. Ханимяги привел в пример министров предыдущего правительства Кристиана Яани и Эву-Марию Лийметс, которые, будучи министрами, также внесли предоплату, зная, что они будут занимать министерские должности до марта 2023 года. По словам генерального секретаря, их авансовые платежи также были погашены во втором квартале. Он не смог назвать точные суммы, но предположил, что они могли составить порядка 900 и 700 евро.

Напомним, 5 июля Полиция безопасности (КаПо) задержала Лийната по подозрению в получении взятки. Вместе с Лийнатом были задержаны еще трое подозреваемых. По постановлению суда Лийнат был взят под стражу на два месяца.