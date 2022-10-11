Центристы предлагают бесплатный электропакет на 130 кВтч в месяц

По словам депутата парламента и экс-министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, антикризисный пакет, предложенный центристами, состоит из трех эффективных мер. «Мы сделаем правительству предложение разработать бесплатный электропакет на 130 кВтч в месяц и упразднить сетевую плату за газ и электричество для предприятий до 30 апреля 2023 года. Также необходимо незамедлительно расширить список получателей универсальной услуги электричества, включив в него средние предприятия и муниципальные учреждения», – сказал Аас.

По словам Ааса, разрабатываемые до сих пор решения вызывали больше вопросов и путаницы, нежели реально помогали людям. «В сегодняшней кризисной ситуации со стороны государства было бы честно взять на себя ответственность, прекратить зарабатывать прибыль на людях и разработать электропакет, который покрыл бы базовые потребности семей. 130 кВтч – это примерно половина месячного потребления среднего частного потребителя. Приготовление еды, стирка и чтение при свете лампы – этот минимум должен быть доступен для всех, причем бесплатно», – отметил Аас.

Экс-министр экономики и инфраструктуры подчеркнул, что упразднение сетевой платы за электричество и газ для предприятий поможет смягчить негативные последствия почти 25-процентной инфляции. «В конце сентября совет министров энергетики стран ЕС решил смягчить критерии оказания государственной помощи - теперь установление фиксированной цены на электроэнергию может распространяться также и на средние предприятия. Раньше эта мера была предусмотрена только для микро и малых предприятий», – пояснил Аас. Он добавил, что не стоит забывать и местные самоуправления.