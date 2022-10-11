Вице-мэр Кохтла-Ярве не признает себя виновной и отказывается уходить в отставку

«Я не признаю себя виновной по предъявленному подозрению. В Эстонии действует презумпция невиновности, никого нельзя считать виновным на уровне подозрения», - написала Данилов в публичном заявлении. Она добавила, что не может сейчас подробно прокомментировать происходящее, поскольку уголовное следствие еще не завершилось.

В то же время, Данилов заявила, что не подчинится давления со стороны мэра, СМИ, какой-либо политической силы или прочих.

Мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль в понедельник предложил вице-мэрам Виталию Бородину и Эвелин Данилов подать в отставку и дал им времени на размышления до полудня вторника.

Центральная криминальная полиция подозревает местного предпринимателя Николая Осипенко, а также ряд депутатов волостного собрания Кохтла-Ярве и муниципальных полицейских в даче и получении взяток и торговле влиянием.

Подозрения предъявлены городским чиновникам — среди них председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Тийт Лиллеметс, заместитель председателя Кохтла-Ярвеской горсобрания Мария Меркулова, председатель экономической комиссии горсобрания Денис Вершинин, председатель социальной комиссии горсобрания Антон Диев, вице-мэр по социальным вопросам Эвелин Данилов, заместитель мэра по экономическим вопросам Виталий Бородин, помощник мэра Ахтме и Оруского района Алена Казакова и сотрудник правоохранительных органов Тимофей Корепов.