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Сейчас самое удачное время, чтобы пройти вакцинацию против гриппа

rus.postimees.ee
Сейчас самое удачное время, чтобы пройти вакцинацию против гриппа
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Вакцина от гриппа.
Вакцина от гриппа. Фото: Priit Simson

Начиная с этой недели более чем в 30 аптеках можно провакцинироваться от гриппа.

В аптеках Эстонии можно вакцинироваться против вируса гриппа уже в течение пяти лет, и с каждым годом количество желающих растет. До момента поступлений бесплатной вакцины для групп риска, аптеки будут предоставлять платную услугу.

По словам главы Союза Фармацевтов Эстонии Ли Роотслане, вакцинация в аптеках стала обыденной практикой. «Вакцинация против гриппа стала для многих людей осенней рутиной, такой же, как замена автомобильных шин или заготовка дров на зиму. Аптеки вносят свой вклад в вакцинацию против гриппа уже в течении пяти лет. Мы рады, что у нас есть постоянные клиенты, которые заранее начинают интересоваться, когда поступит вакцина и откроется возможность вакцинации», – сказала Роотслане.

На данный момент ожидаются все желающие пройти вакцинацию в аптеках платно. Грипп– это вирусное заболевание, которое может протекать в тяжелой форме и повлечь весьма тяжелые последствия. Ошибочно считать, что это просто легкая простуда. Вакцинация может эффективно предотвратить заболевание.

В этом году государство расширило список группы риска. Бесплатно привиться от гриппа смогут люди в возрасте 60+, дети до 7 лет включительно и беременные. В аптеках с конца октября будет доступна вакцина по госзаказу. До тех пор просьба запастись терпением касается всех, кто ждет бесплатную вакцину. Молодые люди в возрасте от 8 до 19 лет, имеющие повышенный риск тяжелого течения заболевания по состоянию здоровья, также могут получить прививку от гриппа за счет государства, однако решение о необходимости вакцинации каждого пациента, должен принимать семейный врач.

В аптеке вакцинацию проводят медицинские работники, прошедшие соответствующее обучение, в основном медсестры. Аптеки предоставляют возможность использовать свои помещения, оборудование и ИТ-ресурсы. Для вакцинации необходима предварительная запись, которую можно сделать онлайн, в аптеке или позвонив в службу поддержки. Дополнительную информацию можно найти на странице vaktsineeriapteegis.ee.

Помимо прививки от гриппа, в аптеках также можно сделать прививку от Covid-19, а в некоторых местах – и ​​от клещевого энцефалита.

Эстонская ассоциация фармацевтов (EPAL) является крупнейшей организацией, объединяющей аптеки в Эстонии, членами которой являются 292 аптеки и 1100 фармацевтов по всей Эстонии.

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