В столичном отеле травили насекомых: двух человек отправили на медосмотр

Во вторник в 8:47 в центр тревоги сообщили, что в отеле на улице Эндла в Таллинне в одном из номеров сработал дымовой датчик.

«Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в одном из номеров травили насекомых. Образовавшийся при дезинфекции пар активировал дымовой датчик. Опасности пожара не обнаружено», – рассказал пресс-секретарь Спасательного департамента.