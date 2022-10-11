Во вторник утром в отеле, расположенном на улице Эндла в Таллинне, сработал дымовой датчик. Спасатели отреагировали усиленным составом.
В столичном отеле травили насекомых: двух человек отправили на медосмотр
В столичном отеле травили насекомых: двух человек отправили на медосмотр
Во вторник в 8:47 в центр тревоги сообщили, что в отеле на улице Эндла в Таллинне в одном из номеров сработал дымовой датчик.
«Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в одном из номеров травили насекомых. Образовавшийся при дезинфекции пар активировал дымовой датчик. Опасности пожара не обнаружено», – рассказал пресс-секретарь Спасательного департамента.
Он добавил, что два человека, которые надышались этим паром, переданы скорой помощи для медосмотра.