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В столичном отеле травили насекомых: двух человек отправили на медосмотр

rus.postimees.ee
В столичном отеле травили насекомых: двух человек отправили на медосмотр
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Во вторник утром в отеле, расположенном на улице Эндла в Таллинне, сработал дымовой датчик. Спасатели отреагировали усиленным составом.

Во вторник в 8:47 в центр тревоги сообщили, что в отеле на улице Эндла в Таллинне в одном из номеров сработал дымовой датчик.

«Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в одном из номеров травили насекомых. Образовавшийся при дезинфекции пар активировал дымовой датчик. Опасности пожара не обнаружено», – рассказал пресс-секретарь Спасательного департамента.

Он добавил, что два человека, которые надышались этим паром, переданы скорой помощи для медосмотра.

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