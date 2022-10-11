Мировые цены на нефть продолжают падать: названы причины
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 0,3%, до 95,92 доллара, а американская нефть West Texas Intermediate упала на 0,4% до 90,73 доллара за баррель.
По словам вице-председателя ФРС Лаэля Брейнарда, повышение ставок на замедляет экономику, а весь удар ужесточения в ближайшие месяцы не будет ощущаться.
«Хорошие данные по занятости укрепили ожидания еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов на заседании ФРС в следующем месяце, оставив риск снижения мирового спроса на нефть», - отметили аналитики ANZ Research.
Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, в том числе Российская Федерация снизили свою цель по добыче на два миллиона баррелей в день, что усилило опасения относительно сокращения поставок нефти.
Санкции Европейского союза в отношении российской нефти и нефтепродуктов вступят в силу в декабре и феврале. При этом на прошлой неделе одобрили новый пакет санкций против РФ, в том числе ограничение цен на экспорт российской нефти.
В свою очередь министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Нью-Дели поддерживает «здоровый диалог» с Москвой и рассмотрит предложения после изменения прав собственности на нефтегазовый проект «Сахалин – 1». В России уже приняли решение конфисковать 30% акций Exxon Mobil, а российская госкомпания будет решать, могут ли иностранные акционеры, включая индийскую ONGC Videsh, сохранить свое участие в проекте.