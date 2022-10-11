Мировые цены на нефть продолжают падать: названы причины

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 0,3%, до 95,92 доллара, а американская нефть West Texas Intermediate упала на 0,4% до 90,73 доллара за баррель.

По словам вице-председателя ФРС Лаэля Брейнарда, повышение ставок на замедляет экономику, а весь удар ужесточения в ближайшие месяцы не будет ощущаться.

«Хорошие данные по занятости укрепили ожидания еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов на заседании ФРС в следующем месяце, оставив риск снижения мирового спроса на нефть», - отметили аналитики ANZ Research.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, в том числе Российская Федерация снизили свою цель по добыче на два миллиона баррелей в день, что усилило опасения относительно сокращения поставок нефти.

Санкции Европейского союза в отношении российской нефти и нефтепродуктов вступят в силу в декабре и феврале. При этом на прошлой неделе одобрили новый пакет санкций против РФ, в том числе ограничение цен на экспорт российской нефти.