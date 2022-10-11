Делаем ремонт: краска, обои или выбираем альтернативу

Если вы хотите использовать обои, то помимо цвета и рисунка стоит обратить внимание на качество, способность дышать и удобство установки материала.

Выбор материала обоев зависит от характера комнаты

Самым практичным типом обоев является флис – этот материал надежный, высококачественный, пропускает воздух и просто устанавливается. Так как флисовые обои дышат, они очень хорошо подходят для жилых помещений, в том числе для спален. Это же можно сказать и о бумажных обоях, однако их минусом является капризность при поклейке и уходе – лучше всего доверить поклейку таких обоев опытному человеку, и следует помнить, что эти обои нельзя мыть.

В свою очередь, виниловые обои являются надежными, их можно мыть, однако они совершенно не пропускают воздух, и оклеивать ими стены достаточно сложно. Текстильные обои из натуральной ткани на стене выглядят эффектно и роскошно, и их характеризует хорошая звукоизоляция. Минусом таких обоев является высокая цена и сложность ухода – натуральная ткань собирает пыль и впитывает запахи.

Кроме того, можно рассмотреть и вариант с бумажными, бамбуковыми или папирусными обоями, однако они являются достаточно нежными и не слишком хорошо подойдут, например, для кухни или детской комнаты. Еще одним интересным и экологичным вариантом являются жидкие обои, наносить которые на стену можно одним из целого ряда креативных способов. При желании жидкие обои можно снять со стены и позднее снова использовать уже на другой стене.

У краски и обоев есть альтернативы