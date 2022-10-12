Мнение ⟩ Атмосфера предельно наэлектризована

Чем выше будет в системе доля производства электроэнергии, которая зависит от погоды, тем больше она будет нуждаться в новых гибких вариантах. Другими словами, на рынке должны будут появиться возможности производства и аккумуляции электроэнергии на базе различных видов первичной энергии, а также потребуется участие на рынке электроэнергии самих потребителей. Гибкие мощности по производству электроэнергии обеспечиваются атомными, древесными, сланцевыми и газовыми электростанциями.
Возможность и долг мудрого народа и государства – создать предпосылки для умной энергетической и экономической политики. Хотелось бы верить, что научно обоснованные рекомендации по оценке рисков, проверке ресурсов, знаний и социальных аспектов, а также выявление экологического следа всего жизненного цикла материалов, оборудования и технологий могли бы помочь политикам в принятии верных решений.
В Европейском союзе на возобновляемые источники энергии приходится чуть более 20 процентов энергопотребления. Из них 60 процентов образует сжигание биомассы. В 2021 году производство возобновляемой энергии в Эстонии покрывало 27 процентов потребления. Источником 59 процентов возоб новляемой энергии были биомасса, биогаз и отходы, а 28 процентов приходилось на энергию ветра.
Широкомасштабное использование древесины в энергетике, вероятно, в будущем придется пересмотреть, поскольку действие политического соглашения Европейского союза считать эмиссию CO2 при сжигании древесины нулевой может оказаться недолгим. Новые технологии обработки древесины расширяют спектр ее применения и повышают ее ценность.
В прошлом году Эстония произвела 6,3 ТВт-ч электроэнергии, при этом потребление составило порядка 9 ТВт-ч. За тот же период дефицит электроэнергии в странах Балтии составил 13,4 ТВт-ч. Скандинавская электроэнергетическая система в целом по-прежнему находилась в положительном балансе, потребляя 399 ТВт-ч и производя 420 ТВт-ч.