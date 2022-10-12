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Мнение ⟩ Атмосфера предельно наэлектризована

Арви Хамбург
, председатель Энергетической комиссии Эстонской академии наук
Атмосфера предельно наэлектризована
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Арви Хамбург.
Арви Хамбург. Фото: Madis Veltman
  • Страны Балтии находятся в энергетическом дефиците, а страны Северной Европы движутся к нему
  • Строительство одних только ветряных и солнечных электростанций не спасет
  • При использовании возобновляемой электроэнергии необходимо развивать накопительные мощности

Нужна умная энергетическая политика, пишет председатель Энергетической комиссии Эстонской академии наук Арви Хамбург.

Европейская комиссия пытается снизить цены на энергию и призывает к ее экономии. Запланированные правительством Эстонии меры направлены на обуздание роста коммунальных расходов и, как ожидается, на сохранение конкурентоспособности предприятий.

В результате нынешней энергетической политики рабочий ресурс электростанций истощился. Были закрыты действующие угольные и атомные электростанции. В электросети, конечно, появилась ветровая и солнечная энергия, но мы так и не сумели разработать взвешенный подход к инвестициям в управляемые и накопительные мощности, а также в механизмы управления потреблением, необходимые для обеспечения баланса.

Мы направили основной фокус на электростанции, которые работают на природном газе, повысив тем самым зависимость Европы от импорта газа. Увеличение спроса на природный газ привело к росту цен, а в результате российских контрсанкций поставки газа в Европу скоро прекратятся. Однако в энергетической ловушке России мы оказались из-за решений, которые принимались на протяжении предыдущих десятилетий.

До конца апреля 2026 года правительство Эстонии будет предлагать мелким потребителям электроэнергии универсальную услугу, которая смягчит влияние высоких цен и снизит их волатильность. Это должно создать у потребителей чувство стабильности. Но, несмотря на это, цены на энергоносители все равно останутся высокими, а обеспечение надежности поставок может стать проблемой.

Вера в силу невидимой руки рынка не принесла ожидаемых результатов, потому что модель рынка электроэнергии Nord Pool была создана в условиях, когда предложение электроэнергии значительно превышало спрос, а рыночная цена формировалась на основании переменных затрат конкурирующих производителей электроэнергии. Потребности в дополнительных генерирующих мощностях не было, а создание рынка не преследовало цели привлечь инвестиции на строительство новых электростанций.

Сейчас же мы находимся в противоположной ситуации, когда электроэнергия представляет собой дефицитный товар. Нехватку генерирующих мощностей усиливает заметный рост спроса, который сопровождает процесс реализации зеленого поворота. Изменения требуют трансформации самого рынка электроэнергии. Помимо рынка на сутки вперед и спотового рынка мы должны увеличить рынок хеджирования долгосрочных договорных рисков и создать дополнительные рынки для капитальных инвестиций, системных услуг и плат за загрязнение окружающей среды.

Были составлены стратегические документы долгосрочного энергетического планирования: Эстонская государственная программа по энергетике и климату, программа развития энергетического хозяйства до 2030 года, а также предложение по составлению программы развития энергетического хозяйства до 2035 года. Но теперь эти документы больше не являются основой для законотворчества, сейчас на рассмотрении в Рийгикогу находится законопроект о внесении изменений в Закон об организации энергетического хозяйства. В пояснительной записке к нему мы читаем, что «в связи со срочным характером законопроекта он не был предварительно официально согласован из-за необходимости реализовать принятые для смягчения энергетического кризиса меры в максимально сжатые сроки».

Законопроект меняет прежнюю цель, повышая долю возобновляемой электроэнергии с 40 до 100 процентов. В качестве источника энергии рассматривается ветровая энергия, а в качестве производственных единиц – офшорные ветровые электростанции. Это означает, что поправки к Закону об организации энергетического хозяйства рассматривают, к сожалению, всего лишь один фрагмент целостной системы. Доступность энергии потребителю гарантирует только сбалансированная система электроснабжения, при создании которой учитываются как экономические, так и социальные, а также политические факторы.

Чем выше будет в системе доля производства электроэнергии, которая зависит от погоды, тем больше она будет нуждаться в новых гибких вариантах. Другими словами, на рынке должны будут появиться возможности производства и аккумуляции электроэнергии на базе различных видов первичной энергии, а также потребуется участие на рынке электроэнергии самих потребителей. Гибкие мощности по производству электроэнергии обеспечиваются атомными, древесными, сланцевыми и газовыми электростанциями.

Возможность и долг мудрого народа и государства – создать предпосылки для умной энергетической и экономической политики. Хотелось бы верить, что научно обоснованные рекомендации по оценке рисков, проверке ресурсов, знаний и социальных аспектов, а также выявление экологического следа всего жизненного цикла материалов, оборудования и технологий могли бы помочь политикам в принятии верных решений.

В Европейском союзе на возобновляемые источники энергии приходится чуть более 20 процентов энергопотребления. Из них 60 процентов образует сжигание биомассы. В 2021 году производство возобновляемой энергии в Эстонии покрывало 27 процентов потребления. Источником 59 процентов возоб новляемой энергии были биомасса, биогаз и отходы, а 28 процентов приходилось на энергию ветра.

Широкомасштабное использование древесины в энергетике, вероятно, в будущем придется пересмотреть, поскольку действие политического соглашения Европейского союза считать эмиссию CO2 при сжигании древесины нулевой может оказаться недолгим. Новые технологии обработки древесины расширяют спектр ее применения и повышают ее ценность.

В прошлом году Эстония произвела 6,3 ТВт-ч электроэнергии, при этом потребление составило порядка 9 ТВт-ч. За тот же период дефицит электроэнергии в странах Балтии составил 13,4 ТВт-ч. Скандинавская электроэнергетическая система в целом по-прежнему находилась в положительном балансе, потребляя 399 ТВт-ч и производя 420 ТВт-ч.

В конце прошлого года ветряные электростанции в Эстонии имели установленную мощность 329 МВт и генерирующую мощность 0-288 МВт, установленная мощность солнечных электростанций составляла порядка 450 МВт, а генерирующая мощность – 0-260 МВт. Среднегодовой коэффициент использования мощности составил 0,27 для ветряных и 0,12 для солнечных электростанций. Изменение генерирующей мощности ветряных электростанций составило 0-288.

Страны Балтии находятся в глубоком энергетическом дефиците, а страны Северной Европы приближаются к нему. Строительство одних только ветряных и солнечных электростанций не может обеспечить сбалансированную систему электроснабжения.

Проект поправок устанавливает цель по объему производства возобновляемой электроэнергии, которая покрывает средний общий годовой объем потребления. Расчеты доказывают, что в этом случае в одну половину часов года будет наблюдаться переизбыток энергии, а в другую – ее нехватка. Нам нужно хранить излишки производства, чтобы использовать их в условиях недопроизводства. В первую очередь необходимо развивать накопительные мощности. Поэтому способность производить и хранить электроэнергию имеет решающее значение.

В то же время неразумно создавать самому себе очередные риски для надежности поставок и цен. При развитии производства электроэнергии за счет инвестиций оптимально было бы оценить доступность необходимых редкоземельных металлов и риски, связанные с воздействием на окружающую среду.

Мудрый народ верит в технологии. Мы начнем по-настоящему пожинать плоды подхода, основанного на знаниях, когда будем использовать имеющиеся здесь ресурсы, знания и капитал для того, чтобы обеспечить надежное будущее.

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