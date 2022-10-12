Мнение ⟩ Атмосфера предельно наэлектризована

Сейчас же мы находимся в противоположной ситуации, когда электроэнергия представляет собой дефицитный товар. Нехватку генерирующих мощностей усиливает заметный рост спроса, который сопровождает процесс реализации зеленого поворота. Изменения требуют трансформации самого рынка электроэнергии. Помимо рынка на сутки вперед и спотового рынка мы должны увеличить рынок хеджирования долгосрочных договорных рисков и создать дополнительные рынки для капитальных инвестиций, системных услуг и плат за загрязнение окружающей среды.

Были составлены стратегические документы долгосрочного энергетического планирования: Эстонская государственная программа по энергетике и климату, программа развития энергетического хозяйства до 2030 года, а также предложение по составлению программы развития энергетического хозяйства до 2035 года. Но теперь эти документы больше не являются основой для законотворчества, сейчас на рассмотрении в Рийгикогу находится законопроект о внесении изменений в Закон об организации энергетического хозяйства. В пояснительной записке к нему мы читаем, что «в связи со срочным характером законопроекта он не был предварительно официально согласован из-за необходимости реализовать принятые для смягчения энергетического кризиса меры в максимально сжатые сроки».