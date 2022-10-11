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Рийгикогу планирует объявить российский режим террористическим

BNS
Рийгикогу планирует объявить российский режим террористическим
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Зал заседаний Рийгикогу.
Зал заседаний Рийгикогу. Фото: Eero Vabamägi

Во вторник 85 депутатов Рийгикогу передали в производство парламента проект заявления, призванного осудить аннексию территории Украины и объявить российский режим террористическим.

Согласно проекту, Рийгикогу жестко осуждает военные действия Российской Федерации против Украины и незаконную аннексию захваченной в ходе агрессии территории. Парламент заверяет, что Эстония никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения фальшивых референдумов. «Путем правонарушения никогда невозможно достигнуть правды. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой как в Европе, так и во всем мире», – отмечается в проекте заявления.

Согласно документу, Рийгикогу поддерживает расследования, начатые Международным судом и Международным уголовным судом для выяснения обстоятельств преступлений, совершенных на территории Украины, и считает необходимым проведение в отношении виновных судебного процесса в рамках специального международного трибунала.

«Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию – государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации», – отмечается в проекте.

Кроме того, согласно проекту заявления, Рийгикогу осуждает использование в рамках агрессии вооруженных формирований, таких как Группа Вагнера, созданных при поддержке властей Российской Федерации. Парламент считает необходимым признать вооруженные силы созданных Российской Федерацией так называемых Донецкой и Луганской народных республик и частную военную компанию Вагнер террористическими организациями.

Согласно проекту, Рийгикогу также осуждает объявление и проведение российским режимом мобилизации, нарушающей международное право, отмечая, что мобилизация, проведенная с целью продолжения агрессии, является преступлением против мира.

Согласно проекту, Рийгикогу поддерживает требование лишить Российскую Федерацию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены Евросоюза проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против России и ее союзника Беларуси, и санкций в отношении отдельных лиц, а также следить за строгим соблюдением введенных ранее санкций.

Согласно документу, Рийгикогу также призывает Евросоюз н НАТО значительно увеличить объем военной помощи Украине, необходимой для отражения агрессии России и восстановления суверенитета Украины на территории ее признанных границ на международном уровне. Кроме того, согласно проекту, необходимо увеличить объем предоставляемой Украине гуманитарной помощи и поддержать послевоенное восстановление государства. «Эстония всеми возможными средствами поддерживает народ, государство и армию Украины в войне с агрессором и верит в победу Украины, так как лишь это восстановит мир в Европе», – отмечается в представленном сегодня документе.

В этом году Рийгикогу уже выступил с тремя заявлениями, осуждающими действия России и выражающими поддержку Украины: 18 января парламент принял представленное 28 членами Рийгикогу заявление в поддержку территориальной целостности Украины, 23 февраля – представленное 86 членами Рийгикогу заявление об агрессии России против Украины и 21 апреля – представленное 84 членами Рийгикогу заявление о военных преступлениях Российской Федерации и геноциде в Украине.

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