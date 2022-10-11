Рийгикогу планирует объявить российский режим террористическим

Согласно проекту, Рийгикогу поддерживает требование лишить Российскую Федерацию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены Евросоюза проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против России и ее союзника Беларуси, и санкций в отношении отдельных лиц, а также следить за строгим соблюдением введенных ранее санкций.

Согласно документу, Рийгикогу также призывает Евросоюз н НАТО значительно увеличить объем военной помощи Украине, необходимой для отражения агрессии России и восстановления суверенитета Украины на территории ее признанных границ на международном уровне. Кроме того, согласно проекту, необходимо увеличить объем предоставляемой Украине гуманитарной помощи и поддержать послевоенное восстановление государства. «Эстония всеми возможными средствами поддерживает народ, государство и армию Украины в войне с агрессором и верит в победу Украины, так как лишь это восстановит мир в Европе», – отмечается в представленном сегодня документе.