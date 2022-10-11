Департамент окружающей среды организует уборку территорий от отходов в трех уездах

В этом году будет очищен от выброшенной мебели и другого бытового мусора участок земли на улице Фельманна в Таллинне, а с участка земли в селе Ватсла Харьюского уезда будет убран строительный мусор, шины и другие отходы, в том числе опасные. Сотни автомобильных покрышек соберут в селе Химмасте Пыльваского уезда, а бытовой и строительный мусор – в Ляэне-Вирумаа, в селе Варангу.

«Прежде всего, каждый сам несет ответственность за вывоз мусора. Если нарушитель не установлен, то ответственность за уборку территории лежит на землевладельце», – сказал заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в области природопользования Эрик Козенкраниус.

«К сожалению, наши инспекторы по-прежнему обнаруживают груды мусора, которые загрязняют природу. Ежегодно мы организуем уборку государственных земель от отходов неизвестного происхождения, которые оказывают значительное воздействие на окружающую среду», – добавил он.

Козенкраниус подтвердил, что в последние годы ситуация с отходами улучшается, и все больше людей и предприятий ответственно относятся к своим отходам.

«Осведомленность людей повысилась, и они стали более бережно относиться к окружающей среде. Станции по приему отходов зачастую бесплатно принимают сортированные отходы. Ориентироваться в вопросах обращения с отходами помогает созданный веб-сайт kuhuviia.ee. Несмотря на улучшения, ситуация пока далека от идеальной. В прошлом году инспекторам Департамента окружающей среды пришлось назначить десятки штрафов и сделать предписания, требующие убрать мусор», – сказал Козенкраниус.

«Если мусор на государственных землях значительно воздействует на окружающую среду и ответственных за уборку лиц установить не удается, то мы убираем эти территории в рамках заданного бюджета», – добавил он.

Для уборки, переработки или утилизации отходов предусмотрен бюджет в размере 15 тысяч евро. Точное количество собранных отходов будет определено после завершения работ. За последние 10 лет таким образом было очищено от мусора 68 объектов.