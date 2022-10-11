Фото ⟩ Лицом об асфальт: ночная поездка на электросамокате завершилась для пьяной девушки печально

Центр тревоги получил вызов в ночь с пятницы на субботы около 00:45. Выяснилось, что два человека катались на электросамокатах. Пьяная 22-летняя девушка потеряла контроль над средством передвижения и упала. Она получила травмы лица, медики оказали пострадавшей первую помощь на месте происшествия, а затем отправили ее домой.

То, что пьяные люди склонны ездить на электросамокатах по ночам и они попадают в ДТП, уже не новость для медиков. ДТП с участием этих средств передвижения по сути происходят каждый день. Только за минувшие выходные случилось четыре ДТП, в которых пострадали водители электросамокатов.