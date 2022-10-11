На минувшей неделе Макс Ферстаппен отпраздновал первый в этом сезоне титул чемпиона мира. Однако теперь, возможно, ему придется вернуть кубок. Международная федерация автоспорта обнаружила, что Red Bull нарушил правила.
Ферстаппен останется без титула? FIA подтвержила, что Red Bull нарушил правила
Речь идет о превышении бюджета - FIA изучила всю финансовую документацию по итогам сезона-2021 и установила, что команда превысила допустимый бюджетный лимит. Это достаточно серьезное нарушение, поскольку прошлый сезон F1 стал первым, когда командам установили финансовые рамки: 145 млн долларов США.
В конце сентября просочилась информация, что Red Bull и Aston Martin превысили разрешенный норматив – это грозит наказанием.
FIA подтвердила, что Red Bull действительно превысил бюджет, однако нарушение оказалось незначительным, не больше 5%. В настоящий момент федерация определяет наказание команде.
Небольшая ошибка может повлечь за собой денежный штраф, уменьшение бюджета на следующий сезон, ограничения на различные тесты, одно- или многоэтапный запрет на соревнования или же аннулирование набранных очков. Это относится как к команде в целом, так и к индивидуальному зачету.
Решение стало для Red Bull неожиданностью, более того, превышение бюджета, как говорят, не связано с вложениями в развитие болидов. Речь идет о неправильно подсчитанных расходах на кейтеринг и на больничные для сотрудников.
«Эта информация удивила и расстроила нас. Наши расходы за 2021 году уложились в рамки бюджета и мы внимательно рассмотрим данные FIA», - пишет Red Bull в своем пресс-сообщение.