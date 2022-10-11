Ферстаппен останется без титула? FIA подтвержила, что Red Bull нарушил правила

Речь идет о превышении бюджета - FIA изучила всю финансовую документацию по итогам сезона-2021 и установила, что команда превысила допустимый бюджетный лимит. Это достаточно серьезное нарушение, поскольку прошлый сезон F1 стал первым, когда командам установили финансовые рамки: 145 млн долларов США.

В конце сентября просочилась информация, что Red Bull и Aston Martin превысили разрешенный норматив – это грозит наказанием.

FIA подтвердила, что Red Bull действительно превысил бюджет, однако нарушение оказалось незначительным, не больше 5%. В настоящий момент федерация определяет наказание команде.

Небольшая ошибка может повлечь за собой денежный штраф, уменьшение бюджета на следующий сезон, ограничения на различные тесты, одно- или многоэтапный запрет на соревнования или же аннулирование набранных очков. Это относится как к команде в целом, так и к индивидуальному зачету.

Решение стало для Red Bull неожиданностью, более того, превышение бюджета, как говорят, не связано с вложениями в развитие болидов. Речь идет о неправильно подсчитанных расходах на кейтеринг и на больничные для сотрудников.