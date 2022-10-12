Нападение России на Украину изменило жизни десятков миллионов человек и вызвало самую большую волну беженцев со времен окончания Второй мировой войны. Более 50 000 беженцев приехали в Эстонию, в том числе на Сааремаа.
Новая жизнь украинцев на Сааремаа: тяжелой работы никто не боится, отсутствие пророссийскости радует
На острове с населением почти 31 500 человек начали предоставлять убежище бегущим от войны жителям Украины. Сначала их размещали в гостиницах, а с апреля основным местом пребывания беженцев стал бывший дом по уходу в Сымера. Прежних его обитателей волость направила в бывший дом престарелых в Когула и в общежития в Лейзи и Ориссааре. Сейчас большая часть военных беженцев – а их на Сааремаа около шестисот – перебралась в частные арендованные квартиры или дома, за которые платят либо сами, либо работодатель.
Координатор по кризисным темам из волостной управы Сааремаа Гуннар Хави рассказывает, что еще до прибытия на остров первого военного беженца в волости был создан так называемый Украинский инфопункт, через который шло все общение и делопроизводство: регистрация людей, выдача личных кодов, оформление анкет на временную защиту, общение с полицией, раздача информации. В первые месяцы военным беженцам нужна была помощь с продуктами, медикаментами и одеждой, и поддержку тогда оказывали Красный Крест, Найскодукайтсе (женская организация Кайтселийта), другие добровольческие организации, а также сами островитяне.
До сих пор все шло гладко. По словам Хави, местные жители понимают положение беженцев. Иногда следует считаться с их особенностями. Например, бежавшие от войны люди боятся салютов и взрывов, поэтому весной, когда проводились военные учения Сил обороны «Ёж», приходилось объяснять, что происходит.
Хави считает, что 600–650 военных беженцев, что составляет чуть более двух процентов от населения волости, – это предел. Большее число беженцев уже будет сложно обеспечить жильем, работой, а также местами в школе и детском саду.
Постепенно привыкают к местным условиям
То, что военные беженцы лучше ожидаемого прижились на Сааремаа, подтверждают журналистам Postimees местные чиновники, работодатели и школьные учителя. Как и Андрей Касьяненко, который одним из первых добровольцев на Сааремаа взялся помогать прибывающим из Украины.
«И те украинцы, у кого высшее образование и опыт работы на каком-нибудь крупном предприятии, тоже не чураются тяжелой работы. Иногда возникают недопонимание и маленькие конфликты между людьми, но в общем и целом отношения местных жителей и беженцев – хорошие», – говорит Касьяненко. Ему нравится, что на Сааремаа нет людей, которые высказывались бы на тему войны в Украине с пророссийской точки зрения. «Таких тут просто нет, в отличие от Таллинна или, допустим, Ида-Вирумаа, где живет довольно-таки много русских».
Ирина Михкельсон четвертый месяц занимается размещением беженцев в бывшем доме престарелых Сымера, владельцем которого является государственная фирма Hoolekandeteenused AS. Ее работникам приходится решать и ежедневные проблемы украинцев, но Ирина отмечает, что это – самая интересная работа, которую она когда-либо выполняла. «Все добро, что ты делаешь, окупается сторицей: украинцы выражают свою благодарность очень эмоционально. Но случались и недоразумения, и перебранки, люди есть люди», – рассказывает Михкельсон, добавляя, что в Сымера останавливаются люди со всей Украины, но большинство все же из восточной части страны.
Гуннар Усин – коллега Михкельсон – занимается помимо прочего и поиском арендного жилья на Сааремаа для людей, временно проживающих в бывшем доме престарелых Sõmera Kodu. «Нашедшие здесь пристанище люди должны за четыре месяца найти себе новое жилье. Кто-то находит жилье и за несколько дней успевает снять квартиру на долгий срок, другим же это никак не удается», – отмечает Усин.
Конечно, следует учитывать и то, что некоторые беженцы могут остаться на соцобеспечении, потому как они настолько ослаблены, что не в силах больше работать и в то же время на родине у них нет места, куда вернуться.
Прийти к врачу – да, поговорить с ним – нет
Заведующая центром семейных врачей в Курессааре, семейный врач Мари Соотс, признает, что в связи с военными беженцами работы прибавилось. Особых проблем с ними у врачей не возникало, но привычки прибывших из Украины отличаются от наших. «Они привыкли к живой очереди, не регистрируются заранее, просто приходят на место. Постепенно беженцы привыкают к нашим порядкам, – говорит Соотс. – Для украинцев действует в Эстонии страховка здоровья, и лекарство по рецепту они получают со скидкой. То, что скидка действует не только при первой покупке лекарства, стало для них сюрпризом».
У заведующей центром семейных врачей есть еще одна проблема: дело в том, что общаться с украинцами по-русски могут только три врача, молодые сестры совсем не владеют языком. Некоторые молодые украинки говорят по-английски.
Центр предложил бы прибывшим на Сааремаа работу медицинского работника, но до сих пор среди украинцев не было представителей этой специальности. Если бы среди беженцев нашелся ктото, кто начал изучать эстонский язык и помогать своим соотечественникам общаться с врачами, то в дальнейшем этот человек смог бы приступить к работе по своей специальности.
На вопрос, наблюдаются ли у детей и взрослых какие-то душевные травмы, вызванные войной, Соотс отвечает, что в какой-то степени да. «Для этого, конечно, надо хорошо владеть языком, чтобы понять душевные проблемы. Но давать консультации по душевному здоровью я бы не могла. Знаю, что некоторые дети не могут нормально спать и плачут... Но такого не было, чтобы кого-то пришлось отправить на больничное лечение», – рассказывает врач.
Разные предприятия предложили работу
Украинцы, прибывшие на Сааремаа, получили работу на многих предприятиях и по очень разным специальностям. Новые жители Сааремаа не владеют пока в достаточной степени эстонским языком, и выбор, естественно, ограничен. Но кто хотел работать, тот смог что-то найти, чтобы содержать свою семью. Во всяком случае, ряды безработных на Сааремаа военные беженцы не пополнили.
Член правления крупного производителя электронных приборов Ouman Эрик Кеэрберг отмечает, что на самом деле у них не было острой необходимости в новых работниках, скорее, они взяли на работу семь украинцев, чтобы внести свой вклад. Предприятие, дающее работу 180 работникам, может себе это позволить. С украинцами, проработавшими на предприятии уже три месяца, заключен постоянный рабочий договор – статус беженца позволяет сделать это быстро.
Работающие в Ouman Ольга Догавнюк и Марет Потапенко говорят репортеру Postimees, что они при ехали в Эстонию в середине мая и сразу стали искать работу. Обе бежали из Одесской области, когда этот район стали бомбить. У Ольги дома остались два сына, которым не разрешили уехать, и дочь. Один сын уже воюет, другой ждет повестку.
У Марет – эстонские корни, но она жила и растила детей в Одесской области. Сын не может выехать из страны, а дочь обещала приехать к маме в гости на Сааремаа. Женщина хочет отыскать живущих здесь родственников и, может быть, после войны остаться жить в Эстонии, потому что здесь ей очень нравится.
Олеся и Виктор Москвитины работают поварами в трактире Kaali. Один ребенок у них ходит в школу в Каали, другой – в детский сад. В конце прошлого года семья купила квартиру в городе, расположенном в 20 километрах от Харькова. Этот город уже в первый день войны оказался под бомбежкой. До границы с Россией оттуда тоже 20 километров. Российские снаряды полностью разрушили их дом. Москвитины прожили две недели в подвале и бежали от войны через Россию.
Владелец трактира очень доволен своими двумя поварами. С 22 сентября по 22 октября в трактире Kaali – месяц украинской кухни. В Kõljala Põllu majandus OÜ, расположенном в паре километров от Каали, украинцы работали и раньше. Фирма занимается выращиванием зерновых культур и владеет молочной фермой. По словам руководителя фирмы Тыну Пост, Оксана и Владимир Новосильские – прекрасные работники и со всем отлично справляются. На Сааремаа они будут работать до нового года, потом хотят съездить на родину, но, может, когда-нибудь вернутся.
Мытарства и будни беженцев
АЛЕКСАНДР БРЕГЕДА
Александр бежал из Мариуполя. Российская артиллерия уничтожила все, что у Александра было: дом и магазин отопительных установок. По словам беженца, Мариуполь теперь мертвый город. Он бежал оттуда с женой Натальей 16 марта, когда открылся один из последних эвакуационных коридоров. Прятались от снарядов, искали топливо для машины, ночевали где придется. Через Крым выехали в Россию, прошли десятки контрольных пунктов, вытерпели допросы ФСБ.
Проехав 3000 км, добрались до Эстонии. Увидели на карте Пярну и поехали туда, потому как хотели поселиться у моря. Два месяца провели в гостинице, а потом волонтеры помогли Александру найти работу на Сааремаа в маленьком пивном цеху, а Наталье – в швейной фирме. На жизнь они не жалуются, но Наталья беспокоится о старшей дочери от первого брака – она застряла в России, поскольку у нее забрали документы. Сейчас дочь находится в Пензе. Вместо украинского паспорта ей выдали какое-то удостоверение, с которым нельзя выезжать за границу. Но все же пара счастлива просто потому, что не падают бомбы, не летят снаряды, а по ночам не воют сирены.
Владелец пивного цеха Андрес Тинно говорит, что взял Александра на работу по рекомендации, заключив трудовой договор сначала на сезон, а теперь уже и на постоянной основе.
ИГОРЬ МЕШКАЛЕЕВ
Игорь родом из Балаклеи, где он работал электриком на местной подстанции, во время оккупации продолжал выполнять ту же работу. Но чем дальше, тем больше русские обстреливали снарядами жилые районы. В ходе одного из артиллерийских обстрелов отец Игоря был ранен, и тогда мужчина решил перебраться куда-нибудь в более спокойное место. Он отвез отца в Крым к родственникам, сам поехал в Петербург, а оттуда автобусом до Эстонии. Его родственники, живущие в Крыму, поддерживают Путина и «спецоперацию». На Сааремаа Игорь ищет работу по специальности. У него большой опыт, однако языковой барьер мешает устроиться. Но Игорь не унывает и время от времени ездит в Таллинн и другие города Эстонии на собеседования.
МАРИНА ГАВРИЛЕНКО
Марина родом из Чернигова. Она прожила под оккупацией месяц, пока не бежала из родной страны через Польшу с пятилетней дочкой на руках. Марина живет сейчас в Сымера, в общежитии, где на днях переехала из одной комнаты в другую. Женщина хвалит местных жителей, которые очень помогли ей оформить документы и определить дочку в детский сад. В Курессааре ей подарили велосипед, а это – самый удобный вид транспорта на Сааремаа. Всего в марте украинцам подарили около трехсот велосипедов. К сожалению, Марина пока не нашла работу. Имея пятилетнюю дочку, найти место не так-то просто.
АННА ЛУЦЕНКО
Анна родом из Николаева. Для нее бегство с родины началось 9 марта, когда она с тремя детьми выехала на машине и взяла направление на запад. За семь дней проехала восемь стран, в конце концов довезла соседскую девочку до Румынии, где передала ее родственникам, затем изменила курс и поехала на север. В итоге всех перипетий она добралась до Таллинна. Сначала десять дней жила в гостинице, затем ухватилась за возможность перебраться на Сааремаа, где и живет вот уже полгода. Сын Анны ходит в Курессааре в школу в шестой класс. «В Таллинн ехать я не хочу! Да, работы там больше, зарплаты выше, но нам нравится здесь. Спокойно, тихо, все друг друга знают. Большая деревня. И моему сыну настолько нравится в школе, что он иногда остается там после уроков. Эстонские дети очень хорошо его приняли. Из-за языкового барьера они еще не могут свободно общаться, но к моему сыну все относятся очень хорошо».