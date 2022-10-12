Новая жизнь украинцев на Сааремаа: тяжелой работы никто не боится, отсутствие пророссийскости радует

У Марет – эстонские корни, но она жила и растила детей в Одесской области. Сын не может выехать из страны, а дочь обещала приехать к маме в гости на Сааремаа. Женщина хочет отыскать живущих здесь родственников и, может быть, после войны остаться жить в Эстонии, потому что здесь ей очень нравится.

Олеся и Виктор Москвитины работают поварами в трактире Kaali. Один ребенок у них ходит в школу в Каали, другой – в детский сад. В конце прошлого года семья купила квартиру в городе, расположенном в 20 километрах от Харькова. Этот город уже в первый день войны оказался под бомбежкой. До границы с Россией оттуда тоже 20 километров. Российские снаряды полностью разрушили их дом. Москвитины прожили две недели в подвале и бежали от войны через Россию.

Владелец трактира очень доволен своими двумя поварами. С 22 сентября по 22 октября в трактире Kaali – месяц украинской кухни. В Kõljala Põllu majandus OÜ, расположенном в паре километров от Каали, украинцы работали и раньше. Фирма занимается выращиванием зерновых культур и владеет молочной фермой. По словам руководителя фирмы Тыну Пост, Оксана и Владимир Новосильские – прекрасные работники и со всем отлично справляются. На Сааремаа они будут работать до нового года, потом хотят съездить на родину, но, может, когда-нибудь вернутся.

Мытарства и будни беженцев

АЛЕКСАНДР БРЕГЕДА

Александр Брегеда. Фото: Дмитрий Мороз

Александр бежал из Мариуполя. Российская артиллерия уничтожила все, что у Александра было: дом и магазин отопительных установок. По словам беженца, Мариуполь теперь мертвый город. Он бежал оттуда с женой Натальей 16 марта, когда открылся один из последних эвакуационных коридоров. Прятались от снарядов, искали топливо для машины, ночевали где придется. Через Крым выехали в Россию, прошли десятки контрольных пунктов, вытерпели допросы ФСБ.

Проехав 3000 км, добрались до Эстонии. Увидели на карте Пярну и поехали туда, потому как хотели поселиться у моря. Два месяца провели в гостинице, а потом волонтеры помогли Александру найти работу на Сааремаа в маленьком пивном цеху, а Наталье – в швейной фирме. На жизнь они не жалуются, но Наталья беспокоится о старшей дочери от первого брака – она застряла в России, поскольку у нее забрали документы. Сейчас дочь находится в Пензе. Вместо украинского паспорта ей выдали какое-то удостоверение, с которым нельзя выезжать за границу. Но все же пара счастлива просто потому, что не падают бомбы, не летят снаряды, а по ночам не воют сирены.

Владелец пивного цеха Андрес Тинно говорит, что взял Александра на работу по рекомендации, заключив трудовой договор сначала на сезон, а теперь уже и на постоянной основе.

ИГОРЬ МЕШКАЛЕЕВ

Игорь Мешкалеев. Фото: Дмитрий Мороз

Игорь родом из Балаклеи, где он работал электриком на местной подстанции, во время оккупации продолжал выполнять ту же работу. Но чем дальше, тем больше русские обстреливали снарядами жилые районы. В ходе одного из артиллерийских обстрелов отец Игоря был ранен, и тогда мужчина решил перебраться куда-нибудь в более спокойное место. Он отвез отца в Крым к родственникам, сам поехал в Петербург, а оттуда автобусом до Эстонии. Его родственники, живущие в Крыму, поддерживают Путина и «спецоперацию». На Сааремаа Игорь ищет работу по специальности. У него большой опыт, однако языковой барьер мешает устроиться. Но Игорь не унывает и время от времени ездит в Таллинн и другие города Эстонии на собеседования.

МАРИНА ГАВРИЛЕНКО

Марина Гавриленко. Фото: Дмитрий Мороз

Марина родом из Чернигова. Она прожила под оккупацией месяц, пока не бежала из родной страны через Польшу с пятилетней дочкой на руках. Марина живет сейчас в Сымера, в общежитии, где на днях переехала из одной комнаты в другую. Женщина хвалит местных жителей, которые очень помогли ей оформить документы и определить дочку в детский сад. В Курессааре ей подарили велосипед, а это – самый удобный вид транспорта на Сааремаа. Всего в марте украинцам подарили около трехсот велосипедов. К сожалению, Марина пока не нашла работу. Имея пятилетнюю дочку, найти место не так-то просто.

АННА ЛУЦЕНКО

Анна Луценко. Фото: Дмитрий Мороз

Анна родом из Николаева. Для нее бегство с родины началось 9 марта, когда она с тремя детьми выехала на машине и взяла направление на запад. За семь дней проехала восемь стран, в конце концов довезла соседскую девочку до Румынии, где передала ее родственникам, затем изменила курс и поехала на север. В итоге всех перипетий она добралась до Таллинна. Сначала десять дней жила в гостинице, затем ухватилась за возможность перебраться на Сааремаа, где и живет вот уже полгода. Сын Анны ходит в Курессааре в школу в шестой класс. «В Таллинн ехать я не хочу! Да, работы там больше, зарплаты выше, но нам нравится здесь. Спокойно, тихо, все друг друга знают. Большая деревня. И моему сыну настолько нравится в школе, что он иногда остается там после уроков. Эстонские дети очень хорошо его приняли. Из-за языкового барьера они еще не могут свободно общаться, но к моему сыну все относятся очень хорошо».