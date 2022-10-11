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Двойное самоубийство? Умерла фигуристка, обвинявшая партнера в сексуальном насилии

rus.postimees.ee
Двойное самоубийство? Умерла фигуристка, обвинявшая партнера в сексуальном насилии
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Бриджит Намиотка и Джон Кафлин.
Бриджит Намиотка и Джон Кафлин. Фото: STR

Три года назад фигуристка и тренер Бриджит Намиотка обвинила бывшего партнера по парному катанию Джона Кафлина в сексуальном насилии. Она опубликовала ряд постов в своем Facebook-аккаунте.

В итоге Кафлин, которого в насилии обвинили сразу несколько спортсменок, в январе 2019 года совершил суицид. По словам Намиотки, жертвами спортсмена стали по меньшей мере 10 девушек. «Невиновные не вешаются», – написала она в одном из постов. Она также отметила, что Кафлин подвергал ее сексуальному насилию на протяжении двух лет (Пара каталась вместе с 2005 по 2007 год, особых результатов не добилисьприм. ред.).

Совсем недавно появилось сообщение о смерти Бриджит – она умерла в конце июля, но родители спортсменки рассказали о ее смерти только сейчас. Судя по всему, это тоже самоубийство, более подробная информация в данный момент неизвестна.

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