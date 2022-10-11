Двойное самоубийство? Умерла фигуристка, обвинявшая партнера в сексуальном насилии

В итоге Кафлин, которого в насилии обвинили сразу несколько спортсменок, в январе 2019 года совершил суицид. По словам Намиотки, жертвами спортсмена стали по меньшей мере 10 девушек. «Невиновные не вешаются», – написала она в одном из постов. Она также отметила, что Кафлин подвергал ее сексуальному насилию на протяжении двух лет (Пара каталась вместе с 2005 по 2007 год, особых результатов не добились – прим. ред.).