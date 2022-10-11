Улитки в Лиге чемпионов: читайте, какая команда ленивее всех

В трех сыгранных поединках игроки действующего чемпиона Франции имеют средний командный показатель равный 104,6 км. В игре 1-го тура с «Ювентусом» (2:1) парижане набегали 100,2 км, с «Маккаби» Хайфа (3:1) – 105,3 км, а с «Бенфикой» (1:1) – 109,4 км.

Игроки одного из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» в среднем пробегают за игру почти на 11 км больше (115,2), чем «ПСЖ».