Обзор основных событий в Украине: отставка главы Нацбанка Украины, закрытие возможностей переговоров Киева с Путиным и военное напряжение на белорусской границе. Все это на фоне взрывов в центре Киева - такой была минувшая неделя для украинцев, пишет аналитик Сергей Гармаш.
«Спектакль» Лукашенко для Путина и концентрация власти в Киеве
Сигнал российским элитам и Западу
Украина официально закрыла возможность переговоров с нынешним президентом РФ. 4 октября В. Зеленский издал указ, в котором констатируется «невозможность переговоров с Путиным». Такой была реакция на аннексию РФ украинских территорий. Киев послал четкий сигнал российским элитам: война закончится или военной победой над Россией (то есть, национальным позором РФ), или переговорами, но только после того, как в Кремле сменится президент.
Любопытно, что еще 17 сентября, то есть, до объявления «референдумов» на оккупированных РФ территориях Украины, В. Зеленский в интервью агентству Reuters не исключал возможности переговоров. «Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем», - сказал он. Тогда же, советник его Офиса Михаил Подоляк заявил, что «никаких смыслов в переговорном процессе как таковом, и в личной встрече президентов пока абсолютно нет».
То есть, до аннексии дверь в переговорную комнату с Кремлем Киев «пока что» не закрывал. Теперь же, и РФ и Запад поставлены перед фактом невозможности разрешения конфликта дипломатическим путем. При этом те страны, которые склоняли Киев к переговорам с Путиным получили не только ответ на их усилия, но и мотив этого ответа – аннексия. После такого, прекратить военную поддержку Украины, объясняя это немиролюбием Киева, будет сложно даже Германии.
Действительно ли Зеленский допускал возможность переговоров с Кремлем, но изменил свое мнение под воздействием новых обстоятельств? Или это была просто дипломатическая игра? В любом случае, Путин именно сейчас, как никогда, реально заинтересован в переговорах. После неудач на фронте, провала «частичной» мобилизации и, неожиданной для него, твердой реакции Запада на аннексию и ядерный шантаж, ему просто необходим переговорный процесс и перемирие. Ему нужно время, чтоб собрать и подготовить военные резервы, а также, чтоб на Западе успели почувствовать энергетические и продовольственные блага «мира», который он пообещает сделать постоянным сразу после занятия его войсками «аннексированных» территорий. Он все еще надеется на то, что Запад прекратит поддержку Киева ради «мира» и демонстрирует готовность остановиться. Остановиться, но не уйти.
Эксцесс Илона Маска, с его предложениями оставить России то, что она украла, в обмен на мир, надо полагать, вселил в Кремле оптимизм. Но взрыв Крымского моста показал, что Киев не намерен останавливаться. Следовательно, нужно заставить его сесть за стол переговоров. Не получается угрозами и шантажом, значит террором.
«Путин: ни у кого не должно быть сомнений!»
Утро понедельника началось со взрывов в Киеве, Днепре, Хмельницком, Житомире, Львове, Кривом Роге… 84 крылатых ракеты и 24 БПЛА несли мирным украинцам смерть от «братьев»-россиян. Большинство их были сбиты, но все же 14 человек погибли, а 97 получили ранения.
"Фактически, это второй раз после 24 февраля этого года был настолько масштабный обстрел. А с точки зрения критической энергетической инфраструктуры, это, наверное, самый большой обстрел в современной истории», - заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
«Они добиваются паники и хаоса, хотят уничтожить нашу энергосистему… Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда», - объяснил цель российской атаки В. Зеленский.
В свою очередь, Путин на совещании с членами Совбеза РФ заявил, что «массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины» он нанес в качестве реакции на подрыв Крымского моста. «В случае продолжения терактов на нашей территории, ответы России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз. Ни у кого не должно быть в этом никаких сомнений", - сказал российский диктатор. Последним предложением он фактически признал, что ракетная атака была актом устрашения, то есть, террора.
В то же время, ГУР Минобороны Украины заявило, что «оккупационные войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября». «Целями определялись именно объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов», - подчеркнули там.
К заявлениям разведки трудно относиться как к объективной информации, но как бы там ни было, тактику уничтожения именно гражданской критической инфраструктуры Москва уже применяла в Украине и до подрыва Крымского моста. 11 сентября (после Харьковского контрнаступления ВСУ) она атаковала 5 украинских ТЭЦ, а 14 и 16 сентября - дамбу в Кривом Роге. Так что мост, возможно, и стал очередным триггером (не мог же Путин оставить атаку на него безнаказанной), но точно не причиной. Тем более, что он все-таки был основным каналом снабжения российских войск на Юге Украины, его уничтожение имело военные цели. А вот обстрелы центральных улиц украинских городов – это именно террор, принуждение страхом. К чему? Было бы наивным, если бы Путин рассчитывал таким образом остановить атаки ВСУ на российские военные объекты. Значит цель другая - жертвами и холодом сломить волю народа к сопротивлению, вынудить к переговорам.
Театр для одного зрителя?
Сразу после объявления аннексии украинских территорий Дмитрий Песков сказал, что на них теперь распространяется действие договора о Союзном государстве. Это была явная угроза вступления Беларуси в войну, если Киев попытается освободить свои территории. Об этом же 9 октября, сразу после подрыва Крымского моста, заявил и представитель российского МИД Алексей Полищук. А уже 10 октября, на совещании со своими силовиками Лукашенко проинформировал, что они с Путиным договорились «о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь».
Это прозвучало на фоне демарша белорусского МИД. Накануне там вручили украинскому послу ноту с утверждением, что Украина, якобы, планирует нанести удар по Беларуси. С отдельным предупреждением выступил и министр обороны «бацьки» Виктор Хренин. Он обвинил Киев в «продолжающихся вбросах информации о якобы подготовке нападения с нашей стороны» и заявил: «не провоцируйте нас - мы с вами воевать не собираемся... Если и вы не хотите и не будете делать неправильных шагов, значит, войны не будет». Такая публичность милитаристской активности Минска необычна. Все это похоже на подготовку общественного мнения к «оборонительной операции», но! Обращает на себя внимание то, как Лукашенко объяснил создание группировки: «Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства». Фактически, он успокоил: это лишь формальность, предусмотренная документами. При этом, диктатор отметил, что войск РФ в группировке будет не много: «Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек».
В свою очередь, напряженности добавил Киев. "Мы и дальше наращиваем свои возможности по отражению вероятного нападения врага со стороны Беларуси», - предупредил 10 октября заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Сергей Сердюк. В общем, накал нарастает. При этом, очевидно, что ни Минск, с его не обстрелянной армией, ни Киев, с более чем тысячей километров линии фронта, не заинтересованы в войне. В новом очаге напряжения заинтересован только Путин. Это ему нужно растянуть фронт чтоб отвлечь ВСУ от Донбасса и Юга. Но собственных ресурсов для этого уже нет, поэтому он хочет использовать белорусов. Добиться этой цели можно войной, а можно угрозами, которые сковывают украинские силы на белорусской границе.
Похоже, и Минск и Киев поняли, что им выгоднее эскалировать ситуацию в информационном пространстве, чем на поле боя. Понимает ли Путин, что этот театр рассчитан только на него? Скорее всего - да. Но какой у него выбор: надавить на Лукашенко и создать риск потери для себя белорусского плацдарма, или удовлетвориться тем, что Минск все-таки сдерживает части ВСУ на своих границах? Если там осталась хоть капля здравого смысла, он предпочтет использовать угрозу меча, занесенного над головой, чем опустить его и увидеть, как тот рассыпался о шею противника.
Отставка главы НБУ
4 октября глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко объявил об отставке. «Из-за причин, связанных со здоровьем». Он был на этой должности чуть более двух из семи, отведенных ему законом, лет.
Нужно сказать, что о желании Офиса Президента Украины сменить главу финансового регулятора говорили давно: из-за «не командности» и ведения «своей игры». Однако, война и эффективные действия Нацбанка, казалось, поставили эти планы на паузу. Оказывается - нет.
Более того, 6 октября, когда парламент принял решение об увольнении Шевченко, Национальное антикоррупционное бюро и Антикоррупционная прокуратура сразу же сообщили ему о подозрении в причастности к хищению 200 миллионов из государственного "Укргазбанка". Когда-то он руководил им. В тот же день, уже экс-глава Нацбанка, написал в Фейсбуке: "Я не стал говорить о почти двухлетнем политическом давлении, которое усилилось накануне моего решения и, собственно, обусловило серьезное ухудшение проблем со здоровьем. Я не был удобным Главой Национального банка". Он отверг обвинения, и заявил, что возобновление расследования по более чем трехлетнему уголовному делу, считает политическим преследованием.
Очевидно, что если такое преследование имело место, то идти оно могло только из Офиса президента. Но зачем преследовать человека, который и так освободил свою должность, ведь законных оснований для его увольнения президентом не было? С другой стороны, объявление подозрения именно в день отставки действительно выглядит странным. Тем более, что весь этот скандал произошел накануне важного для Украины заседания МВФ. А два года назад, когда о политическом давлении заявил уходивший тогда предшественник Шевченко, Яков Смолий, МВФ почти на полтора года заморозил сотрудничество с Киевом.
Возможно, информацией о подозрении в хищениях, ОПУ как раз предотвратил вопросы МВФ о смене главы Нацбанка. А то, что тот заявил о преследованиях уже вдогонку этому, выглядит как раз его местью за уголовное дело, а не тех, кто вынудил его уйти. В общем, Офис переиграл Шевченко. Но что в сухом остатке?
МВФ поддержал выделение Украине 1,3 миллиарда долларов «дополнительного экстренного финансирования». Хотя правительство больше заинтересовано в долгосрочной программе финансирования, без которой будет сложно справиться с бюджетом 2023 года.
Главой Нацбанка стал Андрей Пышный, до этого - руководитель системного «Ощадбанка». Его считают эффективным менеджером, который смог вывести банк из убытков в прибыли. Но, главное его «достоинство» - это давние и близкие отношения с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Теперь Офис получил «командного игрока» - главу Нацбанка, а сохранит ли, обусловленную законом, независимость национальный финансовый регулятор – покажет время.