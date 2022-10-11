«Спектакль» Лукашенко для Путина и концентрация власти в Киеве

Это прозвучало на фоне демарша белорусского МИД. Накануне там вручили украинскому послу ноту с утверждением, что Украина, якобы, планирует нанести удар по Беларуси. С отдельным предупреждением выступил и министр обороны «бацьки» Виктор Хренин. Он обвинил Киев в «продолжающихся вбросах информации о якобы подготовке нападения с нашей стороны» и заявил: «не провоцируйте нас - мы с вами воевать не собираемся... Если и вы не хотите и не будете делать неправильных шагов, значит, войны не будет». Такая публичность милитаристской активности Минска необычна. Все это похоже на подготовку общественного мнения к «оборонительной операции», но! Обращает на себя внимание то, как Лукашенко объяснил создание группировки: «Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства». Фактически, он успокоил: это лишь формальность, предусмотренная документами. При этом, диктатор отметил, что войск РФ в группировке будет не много: «Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек».