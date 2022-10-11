Сиккут: предприниматели могут продать государству причал для СПГ-терминала

В то же время, по словам министра экономики и инфраструктуры Рийны Сиккут, государство благосклонно воспримет решение частного сектора доставить плавучий терминал к побережью Эстонии.

«Газоснабжение Эстонии зависит от Клайпедского терминала в Литве, газохранилища в Латвии и нового плавучего СПГ-терминала, который начнет работать в Инкоо в конце года. Существует несколько источников поставок, и анализ надежности поставок, проведенный Elering, показывает, что дефицита газа в Балтийском и финском регионах в предстоящую зиму быть не должно, но в то же время риски, связанные с поставками энергоносителей, стали выше, чем когда-либо. Поэтому государство благосклонно относится к тому, если, например, частный сектор захочет доставить плавучий терминал к побережью Эстонии, потому что каждый дополнительный источник поставки только повышает безопасность поставок газа», – прокомментировала министр BNS.