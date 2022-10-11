В понедельник министры экономики Эстонии и Финляндии приняли принципиальное решение, что плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибудет в Финляндию до конца года.
Сиккут: предприниматели могут продать государству причал для СПГ-терминала
В то же время, по словам министра экономики и инфраструктуры Рийны Сиккут, государство благосклонно воспримет решение частного сектора доставить плавучий терминал к побережью Эстонии.
«Газоснабжение Эстонии зависит от Клайпедского терминала в Литве, газохранилища в Латвии и нового плавучего СПГ-терминала, который начнет работать в Инкоо в конце года. Существует несколько источников поставок, и анализ надежности поставок, проведенный Elering, показывает, что дефицита газа в Балтийском и финском регионах в предстоящую зиму быть не должно, но в то же время риски, связанные с поставками энергоносителей, стали выше, чем когда-либо. Поэтому государство благосклонно относится к тому, если, например, частный сектор захочет доставить плавучий терминал к побережью Эстонии, потому что каждый дополнительный источник поставки только повышает безопасность поставок газа», – прокомментировала министр BNS.
Что касается инфраструктуры, расположенной в Палдиски, то летом занимавшиеся строительством причала компании Alexela и Infortar получили возможность воспользоваться опционом на продажу причала в течение нескольких лет, отметила Сиккут. «В этом случае государство готово приобрести причал по фактическим вложениям в пределах той суммы, которая была затрачена на строительство причала. В интересах государства, чтобы в любом случае была возможность получать СПГ в Эстонии, поэтому и было заключено такое соглашение. В то же время нельзя исключать, что частные компании найдут применение для причала и им не придется воспользоваться опционом», – добавила она.