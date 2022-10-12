Боевой спорт под музыку, или капоэйра Arte do Brasil

«А как иначе? Вот смотри, нам звонят родители и спрашивают: а у вас серьезный спорт? Есть чемпионаты? Соревнования? Мы поняли, что родители готовы соревноваться, хотят медалей и признания. Значит нужно развиваться, предлагать именно это, хотя некоторые капоэйристы были против, считая, что это традиционное искусство, его невозможно оценивать по каким-то баллам. Однако все идет вперед и капоэйра сейчас очень серьезный вид спорта, в Эстонии в том числе. Мы несколько лет готовили наших учеников и в январе этого года впервые выехали на чемпионат в Будапешт, организованный Всемирной Федерации капоэйры и сразу привезли оттуда первое место по командному зачету! 20 медалей для Эстонии привезли клубы нашей федерации – Arte do Brasil и Berimba. Это был шок для всего сообщества капоэйры, потому что оказалось неожиданностью. Традиционно сильны азербайджанцы, венгры, словаки, бразильцы. Но у всех был только один вопрос: что это было? Это было круто! Это показало уровень, в том числе и тренерский. В ноябре мы поедем на чемпионат в Польшу. Кроме того, есть и местные соревнования - национальный чемпионат, кубок Таллинна. У нас тут жизнь кипит».