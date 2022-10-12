Ср, 12.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Боевой спорт под музыку, или капоэйра Arte do Brasil

Спортивный журналист напросился на тренировку
Инна Мельникова
Боевой спорт под музыку, или капоэйра Arte do Brasil
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter Whatsapp
Капоэйра - боевое искусство, требующее серьезной подготовки спортсменов.
Капоэйра - боевое искусство, требующее серьезной подготовки спортсменов. Фото: Chkalov

Клаудио и Марину Лима Сантос трудно назвать обычной парой. Во-первых, он бразилец, а она – русская. Во-вторых, он любит холод, а она тепло. В-третьих, онa выучила португальский, а он русский. В-четвертых... они даже не ссорятся. Просто нет времени, потому что нужно успевать все: растить детей, проводить тренировки и развивать школу капоэйры.

Мы сидим в небольшом закутке зала торгового центра Т1 – новая концепция превратит неудавшийся шопинг-молл в центр спорта и проведения досуга. Здесь уже разместились фехтовальщики, танцоры, борцы, сейчас обустраиваются капоэйристы.

«Многие почему-то считают, что капоэйра – это что-то вроде танца, - рассказывает Марина, совладелица школы капоэйры Arte do Brasil. – Но на самом деле, это самое настоящее боевое искусство. Но оно построено на особой технике выполнения движений и действительно чем-то напоминает танец, более того, спортсмены играют под музыку, без музыки они не имеют права выйти в круг».

Тайное искусство

Капоэйра.
Капоэйра. Фото: личный архив

Музыка для капоэйры – это примерно как кислород для человека. Без нее нельзя. Возможно, это связано с тем, что этот вид боевого искусства имеет непростую историю. Капоэйра зародилась в Бразилии, но в её основу легли боевые и танцевальные навыки африканских рабов, завезенных в Бразилию португальскими колонистами. По понятным причинам, рабам запрещали драться. Поэтому свои «тренировки» выходцам из Анголы, Мозамбика, Конго, Бенина, приходилось маскировать под танец. Отсюда и музыка, поэтому такие необычные движения. Все инструменты аутентичны, ритм и мелодия очень непривычны для местных ушей.

«Вообще, капоэйра очень зрелищна и публика видит именно эту часть, где акробатика смешана с танцем, все это под музыку, с разным ритмом, все очень красиво и кажется, что совершенно безопасно, - говорит Марина. – Но когда пробуешь сам, то понимаешь, что капоэйра - это вовсе не так безобидно. Для того чтобы выйти в круг, нужна смелость. На определенном уровне скорость выполнения ударов - молниеносная. У капоэйристов нет шлемов и кап. Одно неверное движение и случается полный контакт. Более того, бойцы ММА забрали себе некоторые элементы капоэйры и прекрасно используют их в своих схватках. Например, знаменитый удар meia-lua de compasso, который выполняется ногой, но корпус при этом отведен вниз, рука упирается в пол. Это настолько молниеносный и мощный удар с разворота, соперник не успевает понять, откуда он прилетает, но итог сокрушительный –можно запросто свернуть челюсть и отправить соперника в глубокий нокаут».

Понять и принять

Федерации капоэйры в Эстонии уже 20 лет – для многих это неожиданно. Но в нашей стране этот вид спорта стал набирать популярность только когда сюда приехал Клаудио. Он занимается капоэйрой уже более 30 лет, имеет статус Контрамастера – в иерархии капоэйры это предпоследняя ступенька перед самым главным титулом Mастера (Mestre).

«В Эстонии и до Клаудио были тренеры-бразильцы, но, говоря откровенно, это был совершенно не тот уровень. И самой большой проблемой было их нежелание адаптироваться, понять и принять местный менталитет. - рассказывает Марина. – Я сама увлеклась капоэйрой много лет назад, приехала в Испанию к подружке, она отвела меня на тренировку. Знаете, что такое тренировка в 40-градусную жару в зале без кондиционера? Я помню, что домой шла по проезжей части, потому что не было сил ногу даже на поребрик поднять... Но мне понравилось. Я вернулась в Эстонию, нашла тренера, занималась, затем поехала на семинар по капоэйре в Португалию и встретила там Клаудио. Мы пять лет прожили там, а потом решили перебраться в Эстонию».

«Я смотрю вперед, а не назад»

Клаудио.
Клаудио. Фото: Личный архив

Наверное, многие семьи при каких-то глобальных переездах страшит ряд бытовых проблем, страх не суметь адаптироваться. Но Марина переживала вовсе не о том, как обустроиться.

«Мы приняли решение перебраться в Эстонию в 2015 году, как раз тогда, когда тут все стояли на ушах с сирийскими беженцами, - вспоминает Марина. – Я жутко переживала, что тут можно будет столкнуться с проявлениями расизма, ведь Эстония очень консервативная страна. И да, к сожалению, такие случаи были. Помню, один раз женщина на кассе в «Максиме» прицепилась с вопросом не беженец ли мой муж. Еще один раз было вообще отвратительно, муж шел с коляской и какая-то женщина полупьяная из окна: «вот, обезьяны идут!» Мы столкнулись с жуткими вещами. Особенно почему-то многих бомбит от союза темного мужчины и белой женщины. Но мы научились не обращать внимания. Я человек горячий, могу вытерпеть многое, но если на моих детей косо посмотрят, будет капоэйра».

Клаудио при этом все воспринимает с юмором и намного спокойнее. «Я не реагировал. Скорее просто думал о том, что я приезжий, нужно быть спокойным. Кроме того, у меня была цель и миссия – я ехал работать. Неважно, кто что сказал, подумал, сделал. Важно, что я хочу сделать и чего добиться. Жена меня поддерживает, поэтому это все не мои проблемы. Я смотрю вперед, а не назад».

Когда Клаудио приехал в Эстонию, он знал только португальский. Марина переводила, но...

«Когда я приехал в Эстонию, не знал ни русского ни английского, - рассказывает Клаудио. – Но при наличии двух маленьких детей встал вопрос, что дальше, ведь Марина не может постоянно быть рядом. И я попросил ее написать для меня несколько слов на русском. Она спрашивает – что ты затеваешь? А я ей говорю – доверься мне. Мне были нужны базовые слова – вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз и так далее. Я выучил их. И на английском тоже. Потом дальше. Учился ночами, после тренировок, пока жена спала - уходил в другую комнату и учил слова. Потому что я хотел общаться с людьми, с детьми моей школы. Вот так, каждую ночь, долго, пока не начал говорить. Русский очень красивый, мне очень нравится».

Второе дыхание

Клаудио с ученицей.
Клаудио с ученицей. Фото: Личный архив

Хоть это не совсем скромно, но именно с приездом Марины и Клаудио у капоэйры в Эстонии появилось второе дыхание. То, что до этого было лишь каким-то хобби вдруг разрослось до самого настоящего спорта.

«А как иначе? Вот смотри, нам звонят родители и спрашивают: а у вас серьезный спорт? Есть чемпионаты? Соревнования? Мы поняли, что родители готовы соревноваться, хотят медалей и признания. Значит нужно развиваться, предлагать именно это, хотя некоторые капоэйристы были против, считая, что это традиционное искусство, его невозможно оценивать по каким-то баллам. Однако все идет вперед и капоэйра сейчас очень серьезный вид спорта, в Эстонии в том числе. Мы несколько лет готовили наших учеников и в январе этого года впервые выехали на чемпионат в Будапешт, организованный Всемирной Федерации капоэйры и сразу привезли оттуда первое место по командному зачету! 20 медалей для Эстонии привезли клубы нашей федерации – Arte do Brasil и Berimba. Это был шок для всего сообщества капоэйры, потому что оказалось неожиданностью. Традиционно сильны азербайджанцы, венгры, словаки, бразильцы. Но у всех был только один вопрос: что это было? Это было круто! Это показало уровень, в том числе и тренерский. В ноябре мы поедем на чемпионат в Польшу. Кроме того, есть и местные соревнования - национальный чемпионат, кубок Таллинна. У нас тут жизнь кипит».

«Кипящий котел»

Капоэйра в Таллинне.
Капоэйра в Таллинне. Фото: личный архив

Для жителей Эстонии капоэйра очень непривычна. Дело в том, что бразильцы все умудряются превратить в праздник, так что капоэйра не стала исключением. Даже на тренировках. Клаудио смеется, что работает на десятке должностей одновременно. Наверное, неслучайно его ник – Калдейра, то есть «Кипящий котел». Да-да, в капоэйре у всех есть прозвища, это тоже берет начало с далеких рабовладельческих времен. У всех капойэйристов тогда были клички, многие подчас не знали настоящих имен своих товарищей. Так что если кого-то вдруг ловили за запрещенным занятием, он не мог сдать остальных. Сейчас присвоение апелидо стало скорее традицией, но этого момента дети ожидают с огромным нетерпением.

«Капоэйра вообще имеет множество традиций, присвоение апелидо это одна из них, - говорит Клаудио. – Апелидо отражает какую-то характерную черту человека, детям очень нравится. Вторая традиция – система поясов. Их в нашей градации около 30, все имеют свой цвет и значение. Детям красят только кисточки, подросткам - половину пояса. По цвету можно определить уровень капоэйриста и понять, насколько серьезно с ним можно играть. Еще одна отличительная особенность то, что у нас нет никакой защиты – ни шлемов, ни наколенников, ни перчаток».

«Да, и этим капоэйра также отличается от борьбы, бокса, самбо – мы не держим удар, а уклоняемся от него, - дополняет Марина. – Именно поэтому множество элементов исполняются на полусогнутых ногах, очень тренируется нижняя часть корпуса, оттачивается баланс ну и, что особенно важно женщинам, ягодицы (смеется). Что еще важно в капоэйре – музыка. Учитель обязан играть на всех музыкальных инструментах, ученики тоже постепенно их осваивают -у нас за восемь лет уже целый оркестр собрался. По пятницам в Т1 у нас большой сбор, это очень здорово, потому что все вместе: дети и родители, музыка, игра - атмосфера потрясающая».

Баланс, защита и полусогнутые ноги

Ученик Arte do Brasil.
Ученик Arte do Brasil. Фото: Chkalov

После этого, конечно, не напроситься на тренировку я не могла. Второй зал школы находится в Мустамяэ, на Сютисте. Во вторник вечером я робко захожу в помещение, где уже звучит характерная музыка и на тренировку собрались взрослые.

«Ну что, начнем? Смотри первые шаги. Рука перед собой – защищаешься, вторую отводишь назад, она для баланса. Ноги полусогнуты и вот такие движения», - показывает Клаудио базовый шаг, который я пытаюсь повторить. Честно скажу, я всегда считала себя очень неплохо тренированным человеком, но капоэйра – тот самый простой танец – оказалась самой сложной тренировкой моей жизни. Ни верховая езда, ни фигурное катание, ни брейк, ни кардио в зале не убивали меня уже на первой минуте. Это не получилось даже у теннисистов.

«Клаудио, это точно реально повторить?», - жалобно пыхчу я, пытаясь сдвинуться с места на полусогнутых ногах, с оттопыренной попой, балансируя одной и защищаясь второй рукой.

«Конечно, реально, смотри», - он бодро шагает до конца зала и не выглядит не то что уставшим, даже запыхавшимся. Ну ок. Раз тренер может, значит и я... Знаете, оказывается, я совсем нетренированный человек. Спина не прогибалась, ноги не ходили, руки гуляли куда хотели и любой враг, от которого я должна была защититься, мог сразить меня одним метким пинком.

«Молодец, все прекрасно! Давай еще разок и я покажу следующие шаги», - Клаудио, несмотря ни на что в меня верит, а я потею как мышь под метлой, но пытаюсь не сдаться хотя бы на первых десяти минутах. Следующие шаги мало чем отличаются по сложности. Утешает лишь то, что из нашей группы у некоторых тоже не получается – хромать и путаться в ногах одной не так обидно. А Клаудио, простите, Калдейрa, потому что в капоэйре его зовут исключительно так, лишь смеется. Вообще, вся тренировка – это огромное количество юмора и веселья, тут очень классная атмосфера и даже когда ложишься на мат умирать, тебя с шутками и прибаутками оттащат в уголок и покажут, что можно сделать в положении лежа.

Через полчаса я понимаю, что в ногах и ягодицах у меня появились мышцы, о которых я даже не подозревала, но... Это еще не все. Потому что вторая часть тренировки это уже всевозможные развороты на полу и работа над балансом – с надувными мячами. Расслабиться не получается – развороты вроде бы простые, но после десятого начинают отваливаться руки, а еще жутко бесят сползающие носки. Они летят в дальний угол, я рычу, Калдейрa смеется.

«Теперь обхватываем ногами мяч и делаем перекат со спины – ноги с мячом за голову, поехали!» - о, а на этой упражнении можно даже отдохнуть, я радуюсь, что мяч легкий и можно без особых усилий закинуть его вместе с ногами назад. Правда, радовалась я недолго, ведь Калдейрa подготовил и вишенку на тортик – теперь нужно забраться на мяч коленями и, сохраняя баланс, развести руки в стороны.

«Ничего-ничего, время и тренировки, время и тренировки, все получится», - комментирует мои безуспешные попытки учитель. Когда у меня наконец получается устоять несколько секунд на ходящем ходуном мяче и не грохнуться, меня долго и бурно хвалят.

Тренировка заканчивается. Я ползу (иначе это не назвать) в сторону раздевалки, но Калдейрa меня ловит за локоть.

«Носки!» - смеется он. Ах да... «Ничего, их все забывают. Завтра придешь?»

Если не завтра, то вскоре обязательно – тут уже дело принципа.

Капоэйра – это не танец

● Это боевое искусство с элементами акробатики и танца.

● Музыка - важнейшая часть капоэйры, без нее капоэйрист не войдет в круг

● Важная традиция капоэйры игра макулеле – когда-то она велась на ножах, сейчас на деревянных палках. Макулеле на мачете можно увидеть на выступлениях, для этого нужна серьезная подготовка. Это тоже танец, очень красивый и опасный.

● Это идеальный первый спорт. Выпускников потом с руками забирают в другие виды спорта. Их сразу замечают, потому что они владеют своим телом, движениями.

Капоэйра может нравиться или нет, но она безусловно заслуживает уважения.

Ключевые слова
Наверх