Клаудио и Марину Лима Сантос трудно назвать обычной парой. Во-первых, он бразилец, а она – русская. Во-вторых, он любит холод, а она тепло. В-третьих, онa выучила португальский, а он русский. В-четвертых... они даже не ссорятся. Просто нет времени, потому что нужно успевать все: растить детей, проводить тренировки и развивать школу капоэйры.
Боевой спорт под музыку, или капоэйра Arte do Brasil
Мы сидим в небольшом закутке зала торгового центра Т1 – новая концепция превратит неудавшийся шопинг-молл в центр спорта и проведения досуга. Здесь уже разместились фехтовальщики, танцоры, борцы, сейчас обустраиваются капоэйристы.
«Многие почему-то считают, что капоэйра – это что-то вроде танца, - рассказывает Марина, совладелица школы капоэйры Arte do Brasil. – Но на самом деле, это самое настоящее боевое искусство. Но оно построено на особой технике выполнения движений и действительно чем-то напоминает танец, более того, спортсмены играют под музыку, без музыки они не имеют права выйти в круг».
Тайное искусство
Музыка для капоэйры – это примерно как кислород для человека. Без нее нельзя. Возможно, это связано с тем, что этот вид боевого искусства имеет непростую историю. Капоэйра зародилась в Бразилии, но в её основу легли боевые и танцевальные навыки африканских рабов, завезенных в Бразилию португальскими колонистами. По понятным причинам, рабам запрещали драться. Поэтому свои «тренировки» выходцам из Анголы, Мозамбика, Конго, Бенина, приходилось маскировать под танец. Отсюда и музыка, поэтому такие необычные движения. Все инструменты аутентичны, ритм и мелодия очень непривычны для местных ушей.
«Вообще, капоэйра очень зрелищна и публика видит именно эту часть, где акробатика смешана с танцем, все это под музыку, с разным ритмом, все очень красиво и кажется, что совершенно безопасно, - говорит Марина. – Но когда пробуешь сам, то понимаешь, что капоэйра - это вовсе не так безобидно. Для того чтобы выйти в круг, нужна смелость. На определенном уровне скорость выполнения ударов - молниеносная. У капоэйристов нет шлемов и кап. Одно неверное движение и случается полный контакт. Более того, бойцы ММА забрали себе некоторые элементы капоэйры и прекрасно используют их в своих схватках. Например, знаменитый удар meia-lua de compasso, который выполняется ногой, но корпус при этом отведен вниз, рука упирается в пол. Это настолько молниеносный и мощный удар с разворота, соперник не успевает понять, откуда он прилетает, но итог сокрушительный –можно запросто свернуть челюсть и отправить соперника в глубокий нокаут».
Понять и принять
Федерации капоэйры в Эстонии уже 20 лет – для многих это неожиданно. Но в нашей стране этот вид спорта стал набирать популярность только когда сюда приехал Клаудио. Он занимается капоэйрой уже более 30 лет, имеет статус Контрамастера – в иерархии капоэйры это предпоследняя ступенька перед самым главным титулом Mастера (Mestre).
«В Эстонии и до Клаудио были тренеры-бразильцы, но, говоря откровенно, это был совершенно не тот уровень. И самой большой проблемой было их нежелание адаптироваться, понять и принять местный менталитет. - рассказывает Марина. – Я сама увлеклась капоэйрой много лет назад, приехала в Испанию к подружке, она отвела меня на тренировку. Знаете, что такое тренировка в 40-градусную жару в зале без кондиционера? Я помню, что домой шла по проезжей части, потому что не было сил ногу даже на поребрик поднять... Но мне понравилось. Я вернулась в Эстонию, нашла тренера, занималась, затем поехала на семинар по капоэйре в Португалию и встретила там Клаудио. Мы пять лет прожили там, а потом решили перебраться в Эстонию».
«Я смотрю вперед, а не назад»
Наверное, многие семьи при каких-то глобальных переездах страшит ряд бытовых проблем, страх не суметь адаптироваться. Но Марина переживала вовсе не о том, как обустроиться.
«Мы приняли решение перебраться в Эстонию в 2015 году, как раз тогда, когда тут все стояли на ушах с сирийскими беженцами, - вспоминает Марина. – Я жутко переживала, что тут можно будет столкнуться с проявлениями расизма, ведь Эстония очень консервативная страна. И да, к сожалению, такие случаи были. Помню, один раз женщина на кассе в «Максиме» прицепилась с вопросом не беженец ли мой муж. Еще один раз было вообще отвратительно, муж шел с коляской и какая-то женщина полупьяная из окна: «вот, обезьяны идут!» Мы столкнулись с жуткими вещами. Особенно почему-то многих бомбит от союза темного мужчины и белой женщины. Но мы научились не обращать внимания. Я человек горячий, могу вытерпеть многое, но если на моих детей косо посмотрят, будет капоэйра».
Клаудио при этом все воспринимает с юмором и намного спокойнее. «Я не реагировал. Скорее просто думал о том, что я приезжий, нужно быть спокойным. Кроме того, у меня была цель и миссия – я ехал работать. Неважно, кто что сказал, подумал, сделал. Важно, что я хочу сделать и чего добиться. Жена меня поддерживает, поэтому это все не мои проблемы. Я смотрю вперед, а не назад».
Когда Клаудио приехал в Эстонию, он знал только португальский. Марина переводила, но...
«Когда я приехал в Эстонию, не знал ни русского ни английского, - рассказывает Клаудио. – Но при наличии двух маленьких детей встал вопрос, что дальше, ведь Марина не может постоянно быть рядом. И я попросил ее написать для меня несколько слов на русском. Она спрашивает – что ты затеваешь? А я ей говорю – доверься мне. Мне были нужны базовые слова – вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз и так далее. Я выучил их. И на английском тоже. Потом дальше. Учился ночами, после тренировок, пока жена спала - уходил в другую комнату и учил слова. Потому что я хотел общаться с людьми, с детьми моей школы. Вот так, каждую ночь, долго, пока не начал говорить. Русский очень красивый, мне очень нравится».
Второе дыхание
Хоть это не совсем скромно, но именно с приездом Марины и Клаудио у капоэйры в Эстонии появилось второе дыхание. То, что до этого было лишь каким-то хобби вдруг разрослось до самого настоящего спорта.
«А как иначе? Вот смотри, нам звонят родители и спрашивают: а у вас серьезный спорт? Есть чемпионаты? Соревнования? Мы поняли, что родители готовы соревноваться, хотят медалей и признания. Значит нужно развиваться, предлагать именно это, хотя некоторые капоэйристы были против, считая, что это традиционное искусство, его невозможно оценивать по каким-то баллам. Однако все идет вперед и капоэйра сейчас очень серьезный вид спорта, в Эстонии в том числе. Мы несколько лет готовили наших учеников и в январе этого года впервые выехали на чемпионат в Будапешт, организованный Всемирной Федерации капоэйры и сразу привезли оттуда первое место по командному зачету! 20 медалей для Эстонии привезли клубы нашей федерации – Arte do Brasil и Berimba. Это был шок для всего сообщества капоэйры, потому что оказалось неожиданностью. Традиционно сильны азербайджанцы, венгры, словаки, бразильцы. Но у всех был только один вопрос: что это было? Это было круто! Это показало уровень, в том числе и тренерский. В ноябре мы поедем на чемпионат в Польшу. Кроме того, есть и местные соревнования - национальный чемпионат, кубок Таллинна. У нас тут жизнь кипит».
«Кипящий котел»
Для жителей Эстонии капоэйра очень непривычна. Дело в том, что бразильцы все умудряются превратить в праздник, так что капоэйра не стала исключением. Даже на тренировках. Клаудио смеется, что работает на десятке должностей одновременно. Наверное, неслучайно его ник – Калдейра, то есть «Кипящий котел». Да-да, в капоэйре у всех есть прозвища, это тоже берет начало с далеких рабовладельческих времен. У всех капойэйристов тогда были клички, многие подчас не знали настоящих имен своих товарищей. Так что если кого-то вдруг ловили за запрещенным занятием, он не мог сдать остальных. Сейчас присвоение апелидо стало скорее традицией, но этого момента дети ожидают с огромным нетерпением.
«Капоэйра вообще имеет множество традиций, присвоение апелидо это одна из них, - говорит Клаудио. – Апелидо отражает какую-то характерную черту человека, детям очень нравится. Вторая традиция – система поясов. Их в нашей градации около 30, все имеют свой цвет и значение. Детям красят только кисточки, подросткам - половину пояса. По цвету можно определить уровень капоэйриста и понять, насколько серьезно с ним можно играть. Еще одна отличительная особенность то, что у нас нет никакой защиты – ни шлемов, ни наколенников, ни перчаток».
«Да, и этим капоэйра также отличается от борьбы, бокса, самбо – мы не держим удар, а уклоняемся от него, - дополняет Марина. – Именно поэтому множество элементов исполняются на полусогнутых ногах, очень тренируется нижняя часть корпуса, оттачивается баланс ну и, что особенно важно женщинам, ягодицы (смеется). Что еще важно в капоэйре – музыка. Учитель обязан играть на всех музыкальных инструментах, ученики тоже постепенно их осваивают -у нас за восемь лет уже целый оркестр собрался. По пятницам в Т1 у нас большой сбор, это очень здорово, потому что все вместе: дети и родители, музыка, игра - атмосфера потрясающая».
Баланс, защита и полусогнутые ноги
После этого, конечно, не напроситься на тренировку я не могла. Второй зал школы находится в Мустамяэ, на Сютисте. Во вторник вечером я робко захожу в помещение, где уже звучит характерная музыка и на тренировку собрались взрослые.
«Ну что, начнем? Смотри первые шаги. Рука перед собой – защищаешься, вторую отводишь назад, она для баланса. Ноги полусогнуты и вот такие движения», - показывает Клаудио базовый шаг, который я пытаюсь повторить. Честно скажу, я всегда считала себя очень неплохо тренированным человеком, но капоэйра – тот самый простой танец – оказалась самой сложной тренировкой моей жизни. Ни верховая езда, ни фигурное катание, ни брейк, ни кардио в зале не убивали меня уже на первой минуте. Это не получилось даже у теннисистов.
«Клаудио, это точно реально повторить?», - жалобно пыхчу я, пытаясь сдвинуться с места на полусогнутых ногах, с оттопыренной попой, балансируя одной и защищаясь второй рукой.
«Конечно, реально, смотри», - он бодро шагает до конца зала и не выглядит не то что уставшим, даже запыхавшимся. Ну ок. Раз тренер может, значит и я... Знаете, оказывается, я совсем нетренированный человек. Спина не прогибалась, ноги не ходили, руки гуляли куда хотели и любой враг, от которого я должна была защититься, мог сразить меня одним метким пинком.
«Молодец, все прекрасно! Давай еще разок и я покажу следующие шаги», - Клаудио, несмотря ни на что в меня верит, а я потею как мышь под метлой, но пытаюсь не сдаться хотя бы на первых десяти минутах. Следующие шаги мало чем отличаются по сложности. Утешает лишь то, что из нашей группы у некоторых тоже не получается – хромать и путаться в ногах одной не так обидно. А Клаудио, простите, Калдейрa, потому что в капоэйре его зовут исключительно так, лишь смеется. Вообще, вся тренировка – это огромное количество юмора и веселья, тут очень классная атмосфера и даже когда ложишься на мат умирать, тебя с шутками и прибаутками оттащат в уголок и покажут, что можно сделать в положении лежа.
Через полчаса я понимаю, что в ногах и ягодицах у меня появились мышцы, о которых я даже не подозревала, но... Это еще не все. Потому что вторая часть тренировки это уже всевозможные развороты на полу и работа над балансом – с надувными мячами. Расслабиться не получается – развороты вроде бы простые, но после десятого начинают отваливаться руки, а еще жутко бесят сползающие носки. Они летят в дальний угол, я рычу, Калдейрa смеется.
«Теперь обхватываем ногами мяч и делаем перекат со спины – ноги с мячом за голову, поехали!» - о, а на этой упражнении можно даже отдохнуть, я радуюсь, что мяч легкий и можно без особых усилий закинуть его вместе с ногами назад. Правда, радовалась я недолго, ведь Калдейрa подготовил и вишенку на тортик – теперь нужно забраться на мяч коленями и, сохраняя баланс, развести руки в стороны.
«Ничего-ничего, время и тренировки, время и тренировки, все получится», - комментирует мои безуспешные попытки учитель. Когда у меня наконец получается устоять несколько секунд на ходящем ходуном мяче и не грохнуться, меня долго и бурно хвалят.
Тренировка заканчивается. Я ползу (иначе это не назвать) в сторону раздевалки, но Калдейрa меня ловит за локоть.
«Носки!» - смеется он. Ах да... «Ничего, их все забывают. Завтра придешь?»
Если не завтра, то вскоре обязательно – тут уже дело принципа.
Капоэйра – это не танец
● Это боевое искусство с элементами акробатики и танца.
● Музыка - важнейшая часть капоэйры, без нее капоэйрист не войдет в круг
● Важная традиция капоэйры игра макулеле – когда-то она велась на ножах, сейчас на деревянных палках. Макулеле на мачете можно увидеть на выступлениях, для этого нужна серьезная подготовка. Это тоже танец, очень красивый и опасный.
● Это идеальный первый спорт. Выпускников потом с руками забирают в другие виды спорта. Их сразу замечают, потому что они владеют своим телом, движениями.
Капоэйра может нравиться или нет, но она безусловно заслуживает уважения.