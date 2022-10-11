Анализ ⟩ Рост цен вынуждает жителей Эстонии покупать краденое

По словам Тейваса, данные, собранные в продуктовых магазинах по всей Эстонии, показывают тенденцию того, что попытки кражи более дорогих продуктов начались раньше, чем обычно, т.е. уже в сентябре.

«Обычно больше попыток краж происходит перед Рождеством, но в этом году, вероятно, сказало свое слово подорожание цен на продукты питания», – сказал Тейвас.

По словам Тейваса, в этом году удивляет и ассортимент товаров, интересующих воров.

«Самую обычные дешевые продукты украсть не пытаются, воров интересует коньяк за 60-80 евро, а теперь еще и орехи за 6-7 евро», – сказал руководитель охранной службы и добавил, что объемы, которые пытаются украсть, также велики.

Например, в позапрошлый четверг была предпринята попытка кражи кофе и орехов на сумму 600 евро, а в прошлый вторник – кофейных зерен на 300 евро.

«Это означает, что из магазина пытались вынести сразу около 20 упаковок кофе. Такое количество говорит о том, что кофе пытались украсть не для себя, а с целью продажи на черном рынке. К сожалению, похоже, что из-за высоких цен, люди готовы покупать продукты из сомнительных источников: главное, чтобы это было дешевле», – добавляет Тейвас.