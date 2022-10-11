Усадебный отель Mäetaguse (новое название von ROSEN spa) с 20 октября перейдет на концепцию, согласно которой мест для семей с детьми в гостинице больше не будет.
Спа-отель мызы Мяэтагузе перейдет на новую концепцию «только для взрослых»
По словам представителей отеля, этот шаг заполняет пробел в эстонской гостиничной сфере. «В Эстонии предлагаются спа-процедуры для взрослых и еженедельные занятия, но не концепция всего дома. Поэтому с 20 октября в жилых корпусах, ресторане и спа отеле на 24 номера будут присутствовать только взрослые гости. Исключение сделано для воскресенья и понедельника, когда дети также приветствуются», – говорится в сообщении гостиницы.
По словам Терье Раттура, члена правления Mehntack OÜ, которая управляет отелем, в последние несколько лет наблюдается движение в сторону спа-отеля для взрослых. Причиной этого стали небольшие размеры усадебного отеля и его статус под охраной наследия, из-за чего в курортной зоне запрещено строить горки. В доме также нет места для детской игровой комнаты или бассейна с шариками.
«Это также определило профиль целевого клиента, которым стали пары около 40 лет и корпоративные клиенты», – заявил Раттур.
Руководитель отдела туризма совместного агентства EAS и KredEx Райнер Аавик приветствовал новый подход. «Мнение команды туристического маркетинга EAS заключается в том, что такой продукт, несомненно, нашел бы применение на рынке Эстонии. Многие эстонские туристические продукты не имеют четкого определения своей целевой группы и, как правило, предлагают «все для всех». Отдельные примеры конкретизации целевой группы и разработки продукта в соответствии с потребностями выбранной целевой группы оказаваются достаточно успешными и показывают, что рынок для такого продукта существует. Мы верим, что при целевом маркетинге и хорошо продуманном продукте обязательно найдется рынок и в зарубежных странах», – сказал Аавик.
Исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла также высоко оценила деятельность отеля-усадьбы Mäetagu: «Эстонская спа-культура довольно сильно ориентирована на семью и детей, но родители также ищут место, где они могут насладиться отдыхом сами по себе и вдали от своих детей. Очень приятно, что Mäetagus принял такое смелое и твердое решение – да, целевая группа сужается, но четко дифференцированные продукты и услуги имеют свое место в туризме».