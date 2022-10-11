Спа-отель мызы Мяэтагузе перейдет на новую концепцию «только для взрослых»

По словам представителей отеля, этот шаг заполняет пробел в эстонской гостиничной сфере. «В Эстонии предлагаются спа-процедуры для взрослых и еженедельные занятия, но не концепция всего дома. Поэтому с 20 октября в жилых корпусах, ресторане и спа отеле на 24 номера будут присутствовать только взрослые гости. Исключение сделано для воскресенья и понедельника, когда дети также приветствуются», – говорится в сообщении гостиницы.

По словам Терье Раттура, члена правления Mehntack OÜ, которая управляет отелем, в последние несколько лет наблюдается движение в сторону спа-отеля для взрослых. Причиной этого стали небольшие размеры усадебного отеля и его статус под охраной наследия, из-за чего в курортной зоне запрещено строить горки. В доме также нет места для детской игровой комнаты или бассейна с шариками.

«Это также определило профиль целевого клиента, которым стали пары около 40 лет и корпоративные клиенты», – заявил Раттур.

Руководитель отдела туризма совместного агентства EAS и KredEx Райнер Аавик приветствовал новый подход. «Мнение команды туристического маркетинга EAS заключается в том, что такой продукт, несомненно, нашел бы применение на рынке Эстонии. Многие эстонские туристические продукты не имеют четкого определения своей целевой группы и, как правило, предлагают «все для всех». Отдельные примеры конкретизации целевой группы и разработки продукта в соответствии с потребностями выбранной целевой группы оказаваются достаточно успешными и показывают, что рынок для такого продукта существует. Мы верим, что при целевом маркетинге и хорошо продуманном продукте обязательно найдется рынок и в зарубежных странах», – сказал Аавик.