За неделю в Эстонии скончался 21 человек с COVID-19

По словам главного специалиста отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юты Варьяс, на прошлой неделе было зарегистрировано 3484 новых случая, из которых 1196 подтверждены лабораторно, а 2288 – клинически.

«По сравнению с прошлой неделей количество случаев заболевания в целом осталось стабильным, снизившись на 2,2 процента. Заболеваемость растет среди людей в возрасте 55-59 лет и старше 70 лет. Заболеваемость среди детей и молодежи существенно не изменилась», – сказала Варьяс.

R, или коэффициент заражения, в Эстонии составляет 0,98, что означает средний уровень риска распространения коронавируса.

По состоянию на утро понедельника в больницах находилось 238 пациентов с Covid-19, семеро из них в реанимации. За неделю был госпитализирован 201 пациент, у 74 из которых были симптомы Covid-19. Среднее за семь дней число новых госпитализаций с симптомами Covid-19 существенно не изменилось. За неделю скончался 21 человек в возрасте 63-98 лет, все они имели тяжелые сопутствующие заболевания.

За неделю было введено 5747 доз вакцины. 481 920 человек получили дополнительную или бустерную дозу. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 63,7 процента.