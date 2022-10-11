Фьюри всех обманул. Назван следующий соперник бойца, якобы завершившего карьеру

Об организации поединка британцев сообщил спортивный обозреватель ESPN Майк Коппингер. Ранее Фьюри пытался заполучить в соперники Александра Усика и Энтони Джошуа, однако сторонам не удалось прийти к соглашению.

Фьюри встречался с Чисорой дважды, в 2011-м и 2014-м году, выиграв оба поединка.