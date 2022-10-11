Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри проведет свой следующий бой третьего декабря в Великобритании, а соперником «Цыганского Короля» станет его соотечественник Дерек Чисора, сообщает Figfttime.
Фьюри всех обманул. Назван следующий соперник бойца, якобы завершившего карьеру
Фьюри всех обманул. Назван следующий соперник бойца, якобы завершившего карьеру
Об организации поединка британцев сообщил спортивный обозреватель ESPN Майк Коппингер. Ранее Фьюри пытался заполучить в соперники Александра Усика и Энтони Джошуа, однако сторонам не удалось прийти к соглашению.
Фьюри встречался с Чисорой дважды, в 2011-м и 2014-м году, выиграв оба поединка.
Последний бой «Цыганский Король» провел в апреле текущего года, нокаутировав в шестом раунде Диллиана Уайта, а Чисора в июле закрыл серию из трех поражений, выиграв решением у Кубрата Пулева.
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