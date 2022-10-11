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Крупный производитель мебели сокращает часть сотрудников: топ-менеджер уходит в стартап

rus.postimees.ee
Крупный производитель мебели сокращает часть сотрудников: топ-менеджер уходит в стартап
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Продукция завода Standard.
Продукция завода Standard. Фото: Margus Ansu

Производитель мебели Standard, штат которого насчитывает свыше 200 человек, сокращает каждого десятого сотрудника, а исполнительный директор компании Марек Хельм, нанятый на работу всего несколько месяцев назад, покидает предприятие, чтобы возглавить стартап GScan, пишут «Деловые ведомости».

По словам основного владельца Standard Энна Вескимяги, себестоимость продукции стала настолько высока, что конкурировать становится все сложней: если еще в прошлом году цена на электроэнергию составляла около 2% от себестоимости продукции предприятия, то сейчас ее доля уже превышает 7%.

Вескимяги также сообщил, что из-за высоких цен на энергоносители один из основных поставщиков Standard – производитель древесно-стружечных плит REPO Vabrikud – подал заявление о банкротстве и сокращает работников.

Standard теперь приходится закупать материалы в Финляндии и Германии, что привело к росту транспортных расходов.

Также стало известно, что исполнительный директор мебельной фирмы Марек Хельм, который ранее возглавлял Налогово-таможенный департамент,  решил покинуть Standard всего через шесть месяцев после своего назначения данную должность, чтобы с 1 октября возглавить стартап GScan.

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