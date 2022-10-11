Производитель мебели Standard, штат которого насчитывает свыше 200 человек, сокращает каждого десятого сотрудника, а исполнительный директор компании Марек Хельм, нанятый на работу всего несколько месяцев назад, покидает предприятие, чтобы возглавить стартап GScan, пишут «Деловые ведомости».
Крупный производитель мебели сокращает часть сотрудников: топ-менеджер уходит в стартап
По словам основного владельца Standard Энна Вескимяги, себестоимость продукции стала настолько высока, что конкурировать становится все сложней: если еще в прошлом году цена на электроэнергию составляла около 2% от себестоимости продукции предприятия, то сейчас ее доля уже превышает 7%.
Вескимяги также сообщил, что из-за высоких цен на энергоносители один из основных поставщиков Standard – производитель древесно-стружечных плит REPO Vabrikud – подал заявление о банкротстве и сокращает работников.
Standard теперь приходится закупать материалы в Финляндии и Германии, что привело к росту транспортных расходов.
Также стало известно, что исполнительный директор мебельной фирмы Марек Хельм, который ранее возглавлял Налогово-таможенный департамент, решил покинуть Standard всего через шесть месяцев после своего назначения данную должность, чтобы с 1 октября возглавить стартап GScan.