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Из таллиннского леса Сютисте вывозят бревна

BNS
Из таллиннского леса Сютисте вывозят бревна
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Лесные работы и бревна.
Лесные работы и бревна. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В расположенном на границе районов Нымме и Мустамяэ лесопарке Сютисте запланированная ранее тропа здоровья строиться не будет, поэтому в ближайшие дни пройдет вывоз бревен, во время работ передвигаться по лесу следует с осторожностью.

Работы по вывозу бревен и веток из лесопарка Сютисте, заказанные Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, начнутся во вторник, сообщила горуправа. Также будут удалены доски, установленные для защиты деревьев.

«Вновь подчеркиваю, что в ответ на пожелания местного населения, мы остановили строительство дорожек в лесу Сютисте и расторгли договор о строительстве. Сейчас мы вывозим из леса деревья, вырубленные весной с целью строительства тропы здоровья», – сказал вице-мэр Владимир Свет.

Помимо вывоза бревен, в трех местах также будут спилены пни. Эти работы будут проведены только в тех местах, где они находятся слишком близко к дорожке и опасны для пешеходов. Во время проведения работ все посетители леса должны проявлять осторожность и следить за установленными знаками, учитывая возможность движения строительной техники.

«Для проведения работ по спилу пней мы запросили согласование департамента окружающей среды, было получено разрешение на удаление десяти пней. Посоветовавшись с местным населением, мы пришли к мнению, что удалим только три пня. Другие работы в лесу проводиться не будут», – добавил Свет.

Срубленные ранее деревья будут направлены на переработку и использованы на других городских объектах. Таким образом, часть древесных материалов будет направлена в Таллиннский зоопарк для игровых элементов, для зверей в вольерах, для создания дощатой дорожки, часть будет использована для покрытия тропинок в лесу, остальное – на прочих городских объектах.

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