Из таллиннского леса Сютисте вывозят бревна

Работы по вывозу бревен и веток из лесопарка Сютисте, заказанные Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, начнутся во вторник, сообщила горуправа. Также будут удалены доски, установленные для защиты деревьев.

«Вновь подчеркиваю, что в ответ на пожелания местного населения, мы остановили строительство дорожек в лесу Сютисте и расторгли договор о строительстве. Сейчас мы вывозим из леса деревья, вырубленные весной с целью строительства тропы здоровья», – сказал вице-мэр Владимир Свет.

Помимо вывоза бревен, в трех местах также будут спилены пни. Эти работы будут проведены только в тех местах, где они находятся слишком близко к дорожке и опасны для пешеходов. Во время проведения работ все посетители леса должны проявлять осторожность и следить за установленными знаками, учитывая возможность движения строительной техники.

«Для проведения работ по спилу пней мы запросили согласование департамента окружающей среды, было получено разрешение на удаление десяти пней. Посоветовавшись с местным населением, мы пришли к мнению, что удалим только три пня. Другие работы в лесу проводиться не будут», – добавил Свет.