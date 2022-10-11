Двенадцать депутатов Кохтла-Ярвеского горсобрания предложили созвать внеочередную сессию

«Просим созвать внеочередное заседание для обсуждения подготовленного фракцией социал-демократов проекта решения о создании временной депутатской комиссии по анализу того, как городские учреждения, квартирные товарищества, предприятия справляются в условиях энергетического кризиса, и предоставлению необходимых предложений городскому управлению», - разъяснил председатель фракции соцдемов Эдуард Одинец.

По его словам, это единственная возможность для передачи в производство горсобрания заявления о выражении недоверия мэру и председателю горсобрания. «Инициировать вотум недоверия можно только на заседании горсобрания, а для его созыва необходим проект решения или постановления, который можно было бы обсудить», - уточнил Одинец.