Tesla, Volvo, Daimler: электрические грузовики пошли в серию

Серийное производство Tesla Semi началось с трехлетней задержкой, что компания объясняла, в частности, сначала нехваткой аккумуляторных батарей, а затем перебоями в поставках микрочипов из-за пандемии COVID-19. Этот электрический грузовик, по данным СМИ, стоит от 150 до 180 тысяч долларов, что на 20-30% дороже сопоставимых дизельных моделей.

Daimler Truck представил тяжелый электрический «Мерседес»

А за несколько недель до этого, в середине сентября, немецкий концерн Daimler Truck представил в Ганновере на специализированной промышленной ярмарке грузового автотранспорта IAA Transportation свою модель тяжелого электрического грузовика eActros LongHaul с дальностью пробега примерно 500 километров. Ее испытания уже идут полным ходом, в следующем году избранные клиенты мирового лидера отрасли начнут тестировать эту модель в реальных условиях, а в 2024 году она должна пойти в серию.

Эта модель использует инновационные литий-железо-фосфатные аккумуляторы, которые, как уверяет производитель, на специальных станциях с мегаваттной зарядной системой можно будет менее чем за 30 минут заряжать с 20% до 80%. Изготавливать eActros LongHaul будут на крупнейшем заводе немецкой дочки концерна Mercedes-Benz Trucks в городе Вёрт-ам-Райн (земля Рейнланд-Пфальц) на действующей монтажной линии вместе с дизельными грузовиками, что снизит себестоимость этой модели и позволит гибко реагировать на изменение спроса. Руководство Daimler Truck исходит из того, что уже в 2030 году на рынках 30 европейских стран 60% продаж будут составлять грузовики, работающие без выбросов CO2.