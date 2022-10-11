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Военные России и США улыбаются и вместе фотографируются в Сирии. Как такое стало возможным

BBC News Русская служба
Военные России и США улыбаются и вместе фотографируются в Сирии. Как такое стало возможным
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BBC
Фото: BBC News

В минувшие выходные российский и американский военные патрули в Сирии сфотографировались вместе на фоне возрастающей напряженности между двумя странами из за войны в Украине.

Группа российских и американских солдат
Группа российских и американских солдат Фото: AFP

В минувшие выходные американские и российские военнослужащие встретились на северо-востоке Сирии. Несмотря на крайне плохие отношения между двумя странами из-за нападения России на Украину, эта встреча была вполне дружественной: стороны обменялись дружественными рукопожатиями и сфотографировались вместе. Фоторепортаж об этом событии опубликовало агентство «Франс пресс».

Это, несомненно, было редким проявлением дружелюбия между противоборствующими сторонами.

Кроме острых разногласий в отношении Украины (США – крупнейший поставщик оружия Киеву), Вашингтон и Москва поддерживают разные стороны в гражданской войне, раздирающей Сирию с 2011 года.

Солдаты позируют перед человеком, снимающим их на смартфон
Солдаты позируют перед человеком, снимающим их на смартфон Фото: AFP

Но утром 8 октября маршруты патрулей США и России пересеклись на нефтяном месторождении неподалеку от города Аль-Кахтания в северо-восточной сирийской провинции Эль-Хасака. Часть этого региона контролирует центральное правительство Сирии (пользующееся поддержкой России), а часть – курдская администрация, которой помогают американские войска.

Американские и российские военнослужащие, выстроившись цепочкой перегораживают шоссе
Американские и российские военнослужащие, выстроившись цепочкой перегораживают шоссе Фото: AFP

Это был далеко не первый раз, когда они пересекались в контролируемом курдами регионе, но вместо того, чтобы просто проехать мимо друг друга, в этот раз колонны остановились – и солдаты обеих сторон принялись мирно разговаривать и позировать для фотографий.

В 2020 году в этом районе произошел инцидент, после которого США и Россия обвинили друг друга в столкновении российского бронетранспортера и военного автомобиля США, в результате которого несколько американских военных получили травмы. Военнослужащие США были травмированы, когда российский военный патруль врезался в их транспортное средство, сообщили американские власти. В Москве заявили, что американцы попытались заблокировать их патруль.

Рукопожатие перед камерой
Рукопожатие перед камерой Фото: AFP

По словам корреспондентов, несколько военнослужащих даже обменялись форменными нашивками в качестве сувениров.

Группа солдат в камуфляже на фоне гор
Группа солдат в камуфляже на фоне гор Фото: AFP

Впрочем, на одном из видео встречи, которое распространяется в российских соцсетях, на прощание российские военные в нецензурной форме (на русском языке) обещают победить американцев.

Рукопожатие перед камерой
Рукопожатие перед камерой Фото: AFP

США последовательно выступали против режима Башара Асада и впервые разместили войска на северо-востоке Сирии в 2014 году в составе коалиции для борьбы с группировкой «Исламское государство».

Российская и американская патрульные машины
Российская и американская патрульные машины Фото: AFP

Россия же поддерживала правительство Асада с 2015 года, но не размещала свои силы на северо-востоке страны до 2019 года, когда Турция начала операции против курдского ополчения.

Обе стороны, начиная с 2015 года применяют меры для того, чтобы не допустить прямых столкновений между российскими и американскими войсками. Как отмечает «Франс пресс», присутствие российских сил также помогло армии США избежать прямого противостояния с формированиями сирийского режима.

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BBC
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