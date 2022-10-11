Военные России и США улыбаются и вместе фотографируются в Сирии. Как такое стало возможным

Группа российских и американских солдат Фото: AFP

В минувшие выходные американские и российские военнослужащие встретились на северо-востоке Сирии. Несмотря на крайне плохие отношения между двумя странами из-за нападения России на Украину, эта встреча была вполне дружественной: стороны обменялись дружественными рукопожатиями и сфотографировались вместе. Фоторепортаж об этом событии опубликовало агентство «Франс пресс».

Это, несомненно, было редким проявлением дружелюбия между противоборствующими сторонами.

Кроме острых разногласий в отношении Украины (США – крупнейший поставщик оружия Киеву), Вашингтон и Москва поддерживают разные стороны в гражданской войне, раздирающей Сирию с 2011 года.

Солдаты позируют перед человеком, снимающим их на смартфон Фото: AFP

Но утром 8 октября маршруты патрулей США и России пересеклись на нефтяном месторождении неподалеку от города Аль-Кахтания в северо-восточной сирийской провинции Эль-Хасака. Часть этого региона контролирует центральное правительство Сирии (пользующееся поддержкой России), а часть – курдская администрация, которой помогают американские войска.

Американские и российские военнослужащие, выстроившись цепочкой перегораживают шоссе Фото: AFP

Это был далеко не первый раз, когда они пересекались в контролируемом курдами регионе, но вместо того, чтобы просто проехать мимо друг друга, в этот раз колонны остановились – и солдаты обеих сторон принялись мирно разговаривать и позировать для фотографий.