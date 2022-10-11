Подготовка к первым заморозкам: фирма Circle K начала переход на зимнее топливо

«Первые заморозки всегда приходят к нам неожиданно в октябре. Поэтому важно, чтобы потребители задумывались заранее, какое топливо в баке их автомобиля – позволит ли оно завести автомобиль даже после первых сильных ночных заморозков», – сказал Теэдо Мельтс, менеджер по моторному топливу Circle K.

По закону зимнее дизельное топливо с морозостойкостью -26 градусов должно продаваться на всех заправочных станциях Эстонии с 1 декабря по 29 февраля. С 1 октября по 1 декабря в Эстонии действует переходный период, когда продаваемое дизельное топливо может соответствовать как летним, так и уже зимним требованиям. «Поскольку летнее топливо рассчитано на использование до первых минусовых температур, мы всегда заранее начинаем переход на зимнее топливо. В сентябре продаваемое в сети заправочных станций Circle K дизельное топливо имело морозостойкость до -12°С, а в октябре мы начнём развозить на заправочные станции дизельное топливо с морозостойкостью -18°С, что обеспечит достаточную надёжность работы транспортных средств до декабря», – пояснил Мельтс.