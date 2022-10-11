С октября на заправочных станциях сети Circle K будет доступно зимнее топливо с морозостойкостью до -12 градусов, чтобы заранее подготовиться к первым ночным заморозкам. Предприятие продолжает повышать морозостойкость топлива согласно погодным условиям.
Подготовка к первым заморозкам: фирма Circle K начала переход на зимнее топливо
«Первые заморозки всегда приходят к нам неожиданно в октябре. Поэтому важно, чтобы потребители задумывались заранее, какое топливо в баке их автомобиля – позволит ли оно завести автомобиль даже после первых сильных ночных заморозков», – сказал Теэдо Мельтс, менеджер по моторному топливу Circle K.
По закону зимнее дизельное топливо с морозостойкостью -26 градусов должно продаваться на всех заправочных станциях Эстонии с 1 декабря по 29 февраля. С 1 октября по 1 декабря в Эстонии действует переходный период, когда продаваемое дизельное топливо может соответствовать как летним, так и уже зимним требованиям. «Поскольку летнее топливо рассчитано на использование до первых минусовых температур, мы всегда заранее начинаем переход на зимнее топливо. В сентябре продаваемое в сети заправочных станций Circle K дизельное топливо имело морозостойкость до -12°С, а в октябре мы начнём развозить на заправочные станции дизельное топливо с морозостойкостью -18°С, что обеспечит достаточную надёжность работы транспортных средств до декабря», – пояснил Мельтс.
Менеджер по моторному топливу Circle K отметил, что потребители часто не задумываются о том, какое топливо у них в баке и что происходит, когда наступают ночные заморозки. «Если транспортное средство используется только на выходных или даже реже, очень высока вероятность того, что к концу октября в баке, который был заправлен в сентябре, еще останется топливо. Когда приходят холода, такие автомобили сразу выходят из строя», – пояснил Мельтс.
Зимой держите бак полным, чтобы в него не попала вода
Зимнее топливо больше всего влияет на автомобили с дизельными двигателями. При минусовых температурах в дизельном топливе с неподходящей морозостойкостью образуются кристаллы парафина, которые забивают топливный фильтр, т. е. топливо перестаёт проходить через фильтр и автомобиль не заводится. «Если такое случится, машину нужно транспортировать в трейлере в тепло, чтобы топливо стало более жидким. Если после этого двигатель всё равно не заведётся, топливо в баке нужно заменить, сменив на качественное зимнее дизельное топливо», – рассказал менеджер по моторному топливу Circle K.
В случае с автомобилями как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями важно в зимний период держать топливный бак автомобиля максимально полным и чаще заправляться. Это помогает свести количество свободного воздуха в баке к минимуму, уменьшая конденсацию водяного пара на внутренних стенках бака и попадание воды в топливо. «Вода в топливном баке может привести к сбоям в работе двигателя в зависимости оттого, сколько воды в данный момент попало в бак. Чем больше воды, тем больше вероятность того, что машина не заведется и потребует ремонта», – рассказал Мельтс. Он также рекомендует проверять аккумулятор всех дизельных автомобилей перед зимой.