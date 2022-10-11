Социал-демократы хотят раздать больше денег. «Отечество»: откуда они их возьмут?

По словам лидера Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, не исключено, что они предложат партнерам в правительстве новые меры. «Отечество» не понимает, почему о них говорят только сейчас и где социал-демократы найдут деньги на дотации. А третий партнер по коалиции, Партия реформ, в свою очередь считает, что государство уже очень помог и что, прежде всего, следовало бы изменять систему налогообложения.