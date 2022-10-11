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Социал-демократы хотят раздать больше денег. «Отечество»: откуда они их возьмут?

Лоора-Элизабет Ломп
Социал-демократы хотят раздать больше денег. «Отечество»: откуда они их возьмут?
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На фото (слева направо) Лаури Ляэнеметс , Март Вырклаев и Прийт Сибуль.
На фото (слева направо) Лаури Ляэнеметс , Март Вырклаев и Прийт Сибуль. Фото: Madis Veltman

По словам лидера Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, не исключено, что они предложат партнерам в правительстве новые меры. «Отечество» не понимает, почему о них говорят только сейчас и где социал-демократы найдут деньги на дотации. А третий партнер по коалиции, Партия реформ, в свою очередь считает, что государство уже очень помог и что, прежде всего, следовало бы изменять систему налогообложения.

По словам Ляэнеметса, в настоящее время Эстония переживает серьезный кризис и нам нельзя недооценивать его влияние на экономику и рабочие места. «Обеспечение достойной жизни – это всегда вопрос безопасности, – заявил Ляэнеметс. – Мы анализируем и смотрим, и если у нас появляются предложения, мы с ними обязательно выступаем. Мы сделали много важных вещей, но нам нужно сделать больше».

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