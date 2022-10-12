Студия Postimees: «После 24 февраля никто из российских коллег не позвонил и не спросил: как мы, что с нами. А Эстония пришла на помощь, пригласила нас к себе»
С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину многие украинские спортсмены разъехались по разным странам мира, чтобы как-то поддерживать свою форму и даже пытаться участвовать в международных турнирах. Условия для спортивной подготовки, тренировочные базы – все это для многих украинских спортсменов теперь недоступно на родине. Тренировочные базы разграблены оккупационными войсками или уничтожены российской артиллерией, тренеры и спортсмены разъехались, спасая семьи.
Но Эстония пришла на помощь украинским олимпийцам, которые здесь продолжают готовиться к международным соревнованиям и даже тренируют местных спортсменов.
Каким образом выживает сейчас украинский спорт, есть ли успехи на международных состязаниях, и какой ценой дается олимпийское золото сейчас, в это неспокойное время.
Обо всем этом в студии Rus.Postimees мы поговорили с главным тренером национальной украинской сборной по фигурному катанию Мариной Амирхановой, ее воспитанницей Анастасией Гожвой и вице-президентом федерации фигурного катания Данилем Амирхановым.
– Марина, как вы оказались в Таллинне?
– М.А. Когда началась война, мы покинули Украину, и где-то надо было останавливаться. Мои друзья из разных стран предлагали, что куда-то можно приехать, поработать, одно из предложений было в Таллинне. Здесь я очень хорошо знаю клуб, директора этого клуба, тренеров. Здесь есть работа, здесь есть лед, поэтому мы сюда и переехали.
Здесь очень хорошая база для подготовки спортсменов. Здесь у нас есть очень хорошая школа, Настю туда приняли и дали возможность тренироваться вместе с эстонскими ребятами.
– Анастасия, что вы думаете о новом месте тренировок. В чем вы тут видите минусы или плюсы для тренировок?
– А.Г. Здесь хорошо в том, что есть три ледовых катка, очень удобно. В Киеве у нас был только один каток.
– Кстати, о базах для подготовки спортсменов. Даниль, насколько я понимаю, многие базы пострадали от войны, были разбомблены?
– Д.А. Да, это правда. Более 100 спортивных баз разбито, разбомблено и на сегодняшний день не работает. Среди этих баз есть и ледовые катки. Например, в Харькове, где есть основная база для подготовки фигуристов, хоккеистов. В нее попал снаряд, и она тоже не работает, к сожалению. Можно сказать, что Харьков в принципе потерял основную базу подготовки для спортсменов.
– На сколько лет назад война откинула украинский спорт, фигурное катание в частности?
– М.А. Ну, во-первых, мы не знаем, когда это все закончится. Особенно если вспомнить то, что произошло (обстрел Киева ракетами за 10.09.22). Спорт сейчас выживает только за счет того, что спортсмены находятся за границей, иностранные государства принимают спортсменов. Но как таковую централизованную подготовку на местах спланировать невозможно.
– Вы в курсе судьбы ваших спортсменов в других странах?
– М.А. Ну, контролировать мне их сложно, но общаемся со всеми. Они иногда присылают видео, если у них что-то получается. Основной костяк юниорской и взрослой спортивной команды, они в других клубах, их сложно контролировать.
Но есть еще и психологический момент. И после этих обстрелов, знаете, многих очень сильно это подкосило.
– После 24 февраля кто-то из российских коллег вам позвонил, может быть, в качестве моральной поддержки?
– М.А. Ни один человек из России не позвонил ни мне, ни моим коллегам, с которыми я общалась. Хоть бы кто-то поинтересовался, как мы тут. Мы обоюдно перестали общаться уже на олимпийских играх в Пекине. То есть мы практически мимо стены проходили, они по отношению к нам тоже. Вот так немножко они свысока, скажем так. Мне кажется, они ничего не понимают и не хотят понимать. Их все устраивает, они сытые, довольные. Их совершенно не волнует, что с нами происходит. Хотя раньше они с нами целовались, сейчас вообще никакой поддержки.
– Как вы здесь устроились в бытовом плане?
– Как все. Здесь нет такого, ты заслуженный или нет. Все в одинаково трагической ситуации. Единственно, что мы получили в Эстонии – это возможность жить и право на работу. Но больше никакой помощи, вобщем-то, нет. Никаких субсидий на жилье или еще что-то. Иди и работай. Вот мы этим и пользуемся, пытаемся как-то работать.
Я работаю в клубе, тренирую местных спортсменов.
– Как вам уровень эстонских спортсменов?
– Вы знаете, мне очень приятно, что уровень фигурного катания в Эстонии очень поднялся за последние годы. Вообще, это очень длительный процесс. Дети начинают в 3 – 5 лет, а результат показывают лет в 15. И здесь, благодаря тому, что построены катки, а в Таллинне, насколько я знаю, где-то шесть полей, и этот уровень потихоньку поднялся.
– В Украине много ваших спортсменов осталось?
– Нет. Одна пара в Днепре, и еще одна в Киеве. Вот в начале октября открыли каток в Киеве, они там сейчас занимаются. Вот был обстрел, и они бежали в бомбоубежище.
– Там есть бомбоубежище на катке?
– Нет, к сожалению, там нет убежища. Да и, знаете, многие уже и не бегут. Люди устали морально от всего этого.
– Как вы психологически держите себя в руках на фоне всех этих новостей из Украины?
– М.А. Это очень тяжело, не получается. Спится очень плохо, очень часто на снотворном. Если вечером ты что-то почитал или увидел...я не могу сказать, что справляемся.
– Настя, а вы как в этом плане держите себя в руках?
– А.Г. Очень тяжело. Вчера я даже не смогла выйти на полноценную тренировку.
– Даниль, скажите, существует ли какой-то план восстановления спортивных баз в Украине?
– Д.А. Конечно, этот вопрос обсуждается. Там, где можно восстановить – будут это делать. Где-то будут строить заново. Сейчас идет поиск людей, помощников, спонсоров.
Невозможно восстановить олимпийскую базу биатлонистов в Чернигове. Там уничтожено все полностью. Все это будет стоить миллионы евро.
– К чему вы сейчас готовитесь, к каким турнирам, соревнованиям?
– М.А. В конце этой недели мы выступаем здесь, в Таллинне, на клубном турнире, лишний раз себя проверить. Кстати, мы учавствовали в эстонских прокатах (Обычная практика в профессиональном спорте. Смотр достижений спортсменов местными судьями без выставления оценок).
В ноябре мы планируем участвовать в соревнованиях в Латвии, Литве, потом в декабре в Хорватии. Ну и двигаться к чемпионату Европы в январе.
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