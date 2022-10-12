Студия Postimees: «После 24 февраля никто из российских коллег не позвонил и не спросил: как мы, что с нами. А Эстония пришла на помощь, пригласила нас к себе»

– На сколько лет назад война откинула украинский спорт, фигурное катание в частности?

– М.А. Ну, во-первых, мы не знаем, когда это все закончится. Особенно если вспомнить то, что произошло (обстрел Киева ракетами за 10.09.22). Спорт сейчас выживает только за счет того, что спортсмены находятся за границей, иностранные государства принимают спортсменов. Но как таковую централизованную подготовку на местах спланировать невозможно.

– Вы в курсе судьбы ваших спортсменов в других странах?

– М.А. Ну, контролировать мне их сложно, но общаемся со всеми. Они иногда присылают видео, если у них что-то получается. Основной костяк юниорской и взрослой спортивной команды, они в других клубах, их сложно контролировать.

Но есть еще и психологический момент. И после этих обстрелов, знаете, многих очень сильно это подкосило.

– После 24 февраля кто-то из российских коллег вам позвонил, может быть, в качестве моральной поддержки?