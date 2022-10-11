Тысячи клиентов Eesti Energia отказались от универсальной услуги

По данным Eesti Energia, предложение об автоматическом переводе получили около 130 000 клиентов, из которых 90 000 имели биржевой пакет и 40 000 – пакет с фиксированной ценой. По состоянию на 11 октября от предложения отказались 15 300 клиентов, что составляет почти 12 процентов от всех клиентов, получивших предложение.

В то же время 5100 клиентов, которые не получили автоматического предложения, присоединились к универсальной услуге по собственной инициативе.

«Те, для кого универсальная услуга является более доступным решением по сравнению с прошлыми месяцами, автоматически получили предложение о подключении к новой услуге от Eesti Energia. У клиентов было время подумать, принять предложение или отказаться от него. Вам не нужно ничего делать, чтобы принять более выгодное предложение, – пояснила руководитель эстонского рынка обслуживания клиентов Eesti Energia Дайана Тийтсаар.

Если клиент Eesti Energia не желает подключаться к универсальной услуге, от предложения можно отказаться до конца дня среды, 12 октября. Об этом решении можно сообщить в электронной среде Eesti Energia, по телефону 777 4040 или в почтовых отделениях Omniva.

Тийтсаар подчеркнула, что цена универсальной услуги может меняться со временем и предложила учитывать это при принятии решения.