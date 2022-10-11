Предприятие Eesti Energia напоминает, что решение об отказе или принятии предложения о переходе на универсальную услугу может быть принято до конца завтрашнего дня. На данный момент возможностью отказа воспользовались более 15 000 клиентов предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Тысячи клиентов Eesti Energia отказались от универсальной услуги
По данным Eesti Energia, предложение об автоматическом переводе получили около 130 000 клиентов, из которых 90 000 имели биржевой пакет и 40 000 – пакет с фиксированной ценой. По состоянию на 11 октября от предложения отказались 15 300 клиентов, что составляет почти 12 процентов от всех клиентов, получивших предложение.
В то же время 5100 клиентов, которые не получили автоматического предложения, присоединились к универсальной услуге по собственной инициативе.
«Те, для кого универсальная услуга является более доступным решением по сравнению с прошлыми месяцами, автоматически получили предложение о подключении к новой услуге от Eesti Energia. У клиентов было время подумать, принять предложение или отказаться от него. Вам не нужно ничего делать, чтобы принять более выгодное предложение, – пояснила руководитель эстонского рынка обслуживания клиентов Eesti Energia Дайана Тийтсаар.
Если клиент Eesti Energia не желает подключаться к универсальной услуге, от предложения можно отказаться до конца дня среды, 12 октября. Об этом решении можно сообщить в электронной среде Eesti Energia, по телефону 777 4040 или в почтовых отделениях Omniva.
Тийтсаар подчеркнула, что цена универсальной услуги может меняться со временем и предложила учитывать это при принятии решения.
«Сегодня клиентам с биржевым пакетом целесообразнее перейти на универсальную услугу до наступления зимы. Клиенты, у которых цена в течение длительного времени зафиксирована на уровне 19-20 центов, могли бы обдумать решение, потому что если вы отказываетесь от своего нынешнего пакета, вы не сможете вернуться на тех же условиях», – отметила она.
Клиенты Eesti Energia могут принять решение относительно универсальной услуги до 12 октября, поэтому текущая статистика еще не является окончательной. Также есть возможность позже перейти на универсальную услугу или отказаться от нее.
С 1 октября Eesti Energia предлагает своим клиентам универсальную услугу электроснабжения по цене 19,24 цента за киловатт-час (кВт/ч) (включая налог с оборота), к которой прибавляется ежемесячная плата в размере 1,99 евро.
Если клиент отказался от предложения, с 1 октября его не переведут на универсальную услугу, а действующий пакет электроэнергии останется в силе. При желании к универсальной услуге можно подключиться позже в любое время, самостоятельно изменив свой пакет электроэнергии. Возможность подключения доступна до марта 2026 года.
Также стоит помнить, что с 1 октября по 31 марта следующего года отечественные потребители также получат государственную субсидию на цену электроэнергии. Субсидия применяется, если цена электроэнергии превышает 8 центов/кВтч, а компенсация составляет до 5 центов/кВтч (цены указаны без НДС). Субсидия на электроэнергию автоматически отражается в счете за электроэнергию, и вам не нужно ничего для этого делать.